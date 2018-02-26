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۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

آمار تماشاگران «الیور توئیست» اعلام شد

آمار تماشاگران «الیور توئیست» اعلام شد

نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی با بیش از صد اجرا به اجرای پایانی خود نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، تئاتر موزیکال «الیور توئیست» که از اول آذر ماه اجرای آن آغاز شده است به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و صدمین اجرایش را پشت سر می گذارد. نمایش موزیکال «الیور توئیست» طی ۴ ماه اجرای عمومی و بعضا ۲ سانس در یک روز تاکنون با بیش از ۷۵ هزار تماشاگر صد اجرای عمومی داشته است.

علاقه‌مندان به دیدن این نمایش تنها این هفته را برای خرید بلیت سانس های پایانی ساعت ۱۵ فرصت دارند و می توانند از امروز برای خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند.

امیرکاوه آهنین جان، مهناز افشار، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، سعید چنگیزیان، هوتن شکیبا، داریوش موفق و نوید محمدزاده از جمله بازیگران نقش اصلی این نمایش هستند. موزیکال «الیور توئیست» به تهیه کنندگی مؤسسه «حریر هنر شرق» بر اساس رمان مطرح چارلز دیکنز تولید شده است.

کد مطلب 4237579
آروین موذن زاده

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