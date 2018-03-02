حضور سرزده استاندار کرمانشاه در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه بامداد جمعه برای پیگیری وضعیت زلزله زدگان در شهرستان سرپل ذهاب حضور یافت.

استاندار کرمانشاه بازدیدی شبانه و سرزده از وضعیت خدمت‌رسانی به زلزله زدگان داشت و از بیمارستان بانگر سرپل ذهاب بازدید کرد.

مردم سرپل ذهاب که از حضور مهندس بازوند مطلع شده اند درخواست‌های خود را با استاندار کرمانشاه مطرح کردند.

زلزله زدگان از بازوند استاندار کرمانشاه برای بازدید و حضور در محل اسکان آنها دعوت کردند و از استاندار قدردانی کردند.

بازوند همچنین در میان مردم زلزله زده سرپل ذهاب حضور یافت و در محوطه بیمارستان بانگر سرپل ذهاب با مردم دیدار داشت. سپس سری به منزل زلزله زدگان زد و پای درددل آنها نشست.

بازوند ‌همچنین از کمپ ساخته شده توسط بنیاد مسکن بازدیدی داشت.

استاندار کرمانشاه سپس در نشست پیگیری وضعیت زلزله‌زدگان شهرستان سرپل‌ذهاب در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان حضور یافت.

بررسی آنلاین درخواست‌های مردمی درخصوص استفاده از تسهیلات دولتی و اختصاص کانکس از دیگر برنامه‌ها بود.





