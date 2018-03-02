مردم خواهان اشد مجازات برای جنایتکاران خیابان پاسداران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه امروز پایتخت در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه انسان مومن نباید رفتار نابخردانه ای داشته باشد اظهارداشت: از عمرتان درست استفاده کنید و هر چه دلتان خواست را پیروی نکنید باید دید که خداوند آن کار را اجازه می دهد یا خیر، یعنی اگر انسانی مطیع نفس باشد در لبه پرتگاه قرار می گیرد.

وی گفت: یکی از مواردی که قرآن از سبک زندگی مسلمانان به ما می گوید اینکه یاد خدا، نعمت ها و شخصیت های وارسته و بزرگ زندگی انسان را می سازد. شبکه های بیگانه در پی الگوسازی های بدلی در زندگی ما هستند. قرآن به ما می گوید به یاد الگو ها باشید.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در چند هفته اخیر شاهد دو جریان هستیم، یکی جریانی که بدحجابی را در کشور ترویج می دهد و دیگری جریانی که این موضوع را تئوریزه می کند. دسته دوم گناهشان قطعا بیشتر از بدحجاب ها و بی حجاب ها است.

همه فقها بدون تردید می گویند حجاب از ضروریات دین است

آیت الله خاتمی تصریح کرد: قانون را زیر سئوال می برند و می گویند چرا حجاب اجباری وجود دارد. این جماعت اگر قدرت پیدا کنند می گویند حجاب اختیاری هم نباشد. این قانون، قانون خدا است و همه فقها هم بدون تردید می گویند حجاب از ضروریات دین است.

وی با اشاره به دیدار روز گذشته وزیر اوقاف سوریه با رهبر انقلاب اسلامی ادامه داد: رهبری در این دیدار از سوریه به عنوان کشوری در محور مقاومت یاد کردند و بشار اسد را مبارزی مقاوم نامیدند و در اشتراکات میان دو کشور که بسیار هم هستند تاکید داشتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: رهبری در جلسه دیروز گفتند امیدواریم به زودی در قدس شریف نماز بخوانیم و آن روز دور نیست.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در هفته ای که گذشت شاهد چندین ارزش از ارزش های انقلاب اسلامی بودیم، خاطرنشان کرد: یکی از ارزش هایی که در این هفته داشتیم برگزاری کنگره ملی ۱۴ هزار شهید کارگری بود که رهبری در خصوص این قشر گفتند که کارگران در دفاع مقدس با بصیرت در صحنه بودند و واقعا جای تجلیل از شهدای این قشر و خود کارگران زحمتکش در جامعه وجود دارد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: در این هفته شما مردم تهران از ۴ شهید فداکار غائله خیابان پاسداران تجلیل کردید. فرمانده نیروی انتظامی این مطلب را به من گفت که پدران این شهدا به ما گفته اند که ما همچنان آماده فداکاری در راه انقلاب اسلامی هستیم.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه بزرگداشت شهدا سرمایه انقلاب اسلامی است و مجلس بزرگداشت شهدا مجلسی هدفمند و ارزشی است، افزود: ارزش دیگری که در این هفته شاهد بودیم تجلیل از ارزش آفرینان بود.

تجلیل از حاج قاسم تجلیل از جهاد، شهادت طلبی، ولایت مداری و خستگی ناپذیری است

وی افزود: رهبری معظم انقلاب با دنیایی از مشغله ای که دارند کتاب خاطرات شهدا، رزمندگان، اسرا و جانبازان را می خوانند تا جوانان ما راه را گم نکنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در این هفته از سردار سرافراز قاسم سلیمانی هم تجلیل به عمل آمد و مقامات کشوری برای بزرگداشت وی پیام دادند که در واقع تجلیل از حاج قاسم تجلیل از جهاد، شهادت طلبی، ولایت مداری و خستگی ناپذیری است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: حاج قاسم سلیمانی شخصیتی است که یکی از ۱۰۰ چهره پرنفوذ جهان در سال ۲۰۱۷ و یکی از محبوب ترین های داخل کشور به حساب می آید.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه مسئله دیگر قاطعیت در اجرای قانون و برخورد با جانیان آدمکش است، ادامه داد: آنان که قانون خدا را اجرا می کنند و از کسی نمی ترسند قابل تقدیر هستند و البته تمام مسئولان با هر سلیقه ای، این قاطعیت در برخورد با بر هم زنندگان امنیت و آسایش جامعه را مورد حمایت قرار دادند.

آیت الله خاتمی افزود: این پدیده، پدیده مبارکی است چرا که قطعا باید با جنایتکارانی که شهید حدادیان را بین خودشان کشانده و هر کس با هر چه که در دست داشت به او ضربه زد و به واقع آنها داعشی های وطنی هستند، برخورد قاطعانه داشته باشیم.

جنایتکاران غائله خیابان پاسداران لایق اشد مجازات هستند

وی گفت: سخن همه مردم هم در ادامه حمایت های مسئولین این است که جنایتکاران غائله خیابان پاسداران لایق اشد مجازات هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: ارزش دیگری که در این هفته مطرح شد ارزش ایستادگی در برابر آمریکا بود، اینکه مسئولی می گوید ما در بحث پیشرفت توان دفاعی و موشکی خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت موضع قابل ستودنی است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: اینکه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام می کند که ثبت سفارش با دلار آمریکا ممنوع است این نیز موضع ارزشمند و قابل تمجیدی است و هر کس که این ارزش ها را عملی کند ما دعاگویش خواهیم بود.

آیت الله خاتمی ادامه داد: ارزش دیگر، موضع غیرتمندانه در میدان فرهنگی است، مسئولان فرهنگی کشور سرداران جبهه فرهنگی هستند؛ اینکه یکی از مسئولین گفته است که بی حرمتی به اسلام و مقدسات را در دانشگاه آزاد اسلامی تحمل نمی کنیم این یک موضع خوب و قابل تقدیری است.

وی گفت: ارزش دیگر پیدا شدن گرایش مبارکی در جامعه است که به ساده زیستی و مردمی بودن سوق پیدا کرده است. مردم به فضل خدا از اشرافی گری ابراز تنفر می کنند و با این گرایش است که همه ساخته می‌شوند و افتخار روحانیت هم همین است که در بطن مردم و با مردم باشند.

همه مردم بر مسئولان نظارت داشته باشند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما از صمیم جان می خواهیم فاصله و حجابی بین ما و مردم نباشد، تصریح کرد: همه مردم بر مسئولان نظارت داشته باشند و این را بدانیم که باید ارزش ها را در هر کسی مورد تجلیل و تقدیر قرار دهیم.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: ما در خصوص بحران یمن نگران هستیم. این کشور قتلگاه شده است، بیماری های خطرناک و واگیرداری در این کشور شیوع پیدا کرده و ۲۲ میلیون انسان گرسنه در این کشور وجود دارند که متاسفانه وحشی های آل سعود کامیون های حامل غذا را مورد اصابت قرار می دهند و نمی گذارند آنها نفسی بکشند.

وی گفت: نگرانی دیگر در خصوص بحرین است. این کشور به زندان بزرگی برای خداجویان تبدیل شده است. دو نفر از جوانان این کشور محکوم به اعدام، دو نفر دیگر محکوم به حبس ابد و عده ای دیگر دوره های زمانی مختلفی را به زندان محکوم شده اند که ما امیدواریم با از بین رفتن این خاندان ستمگر، مردم بحرین نفسی به راحتی بکشند.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان با اشاره به نگرانی دیگری که در خصوص میانمار وجود دارد، تصریح کرد: مسلمانان آن کشور وحشیانه و مظلومانه کشته می شوند، ۷ هزار کودک در معرض تهدید جانی قرار دارند، خانه های آنها با بلدوزر نابود می‌شود که با توجه به همه این مسائل ما از سازمان ملل، جمعیت های بشردوستانه و سازمان همکاری های اسلامی می خواهیم که در راستای حل مشکلات متعدد مسلمانان میانمار وارد میدان شده و اقدامات لازم را انجام دهند.