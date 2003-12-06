نماينده استقلال در كميته انضباطي حاضر نشد

به گزارش خبرنگار " مهر " در جلسه اي كه قرار بود دررابطه با عدم پرداخت طلب 12 ميليون توماني غلامحسين مظلومي از باشگاه استقلال در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال برگزار شود به دليل عدم حضور نماينده اين باشگاه تنها با حضور مظلومي انجام شد.

بنا بر اين گزارش كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در مهلتي پنج روزه از باشگاه استقلال خواسته بود تا در مورد حل اختلاف خود با مظلومي اقدامات لازم را انجام دهد و پس از آن در كميته انضباطي حاضر شود كه به دليل عدم رعايت مورد فوق اين كميته از طرفين درگير خواست تا دراين جلسه حاضر شوند كه نماينده باشگاه استقلال از حضور درجلسه سرباز زد. قرار است ظرف چندروز آينده كميته انضباطي در اين خصوص راي نهايي خود را اعلام كند.