شناسایی‌ متهمان جدید حادثه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادستان تهران ضمن گفت و گوی صمیمانه با امید خسروی و آروزی سلامتی برای وی، به خانواده این بسیجی قول مساعد داد که پرونده عاملان این خیانت با سرعت، دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی در حاشیه ملاقات با بسیجی امید خسروی ضمن آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع اقدامات مجرمانه در خیابان پاسداران تهران و شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای انتظامی و بسیجی، مطلع شدیم یکی از بسیجیان به شدت مجروح شده بود لذا وظیفه خود می دانستیم به همراه سرپرست دادسری جنایی از وی عیادت کنیم.

وی تاکید کرد: با عوامل ناامنی های اخیر برخورد جدی خواهد شد و از اهالی منطقه پاسداران خواست در صورت داشتن اطلاعات از عوامل مرتبط با آشوب‌های اخیر ، آن را در اختیار پلیس و یا دادستانی تهران قرار دهند.

دادستان تهران با اعلام این‌که رانندگان خودروی های سمند و پراید دستگیر شده اند به اعتراف راننده سمند در رابطه با ارتکاب جرم اشاره کرد و گفت: تحقیقات زیادی از وی صورت گرفته و پذیرفته است که به افرادی از جمله به احتمال زیاد، بسیجی امید خسروی را، با خودرو مجروح کرده است.

جعفری دولت آبادی اعلام کرد: راننده پرایدی که همچون اتوبوس و خودروی سمند اقدام مشابه کرده بود نیز شناسایی شده است وی هم‌چنین از شناسایی مالک اتوبوس و آغاز تحقیقات در این مورد خبر داد.

وی با خاطرنشان کردن این موضوع که امنیت شهروندان و حفظ جان آنها وظیفه دستگاه های حاکمیتی است، به همه شهروندان اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران در این زمینه هیچگونه مسامحه ای نخواهد کرد، افزود: با همکاری پلیس و نهادهای امنیتی و تلاش شبانه‌روزی، عوامل این جنایت را شناسایی و به سزای عملشان خواهند رسید.

سرپرست دادسرای جنایی دادستان تهران را در عیادت از امید خسروی همراهی می‌کرد.