مدارس خوزستان به دلیل گرد و غبار ۱۶ روز تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید کمایی ظهر امروز شنبه در شورای آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: در این زمان ۳۸۰ هنرستان در سطح خوزستان در حال فعالیت هستند؛ از این تعداد دبیرستان ۱۱۱ مورد دخترانه و مابقی نیز پسرانه هستند؛ در همین راستا ۳۸ هزار و ۲۰۵ هنرجو در پایه های ۱۰ و ۱۱ متوسطه مشغول به آموزش هستند که ۲۷ هزار و ۴۷۶ نفر آنها دانش آموز پسر هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۳.۹۶ درصد دانش آموزان پایه ۱۰ و ۱۱ در حوزه فنی و حرفه ای و کاردانش هستند، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان باید به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: دبیرستان ها در چهار بخش؛ صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی هنرجو می پذیرند، بیشترین سهم استان خوزستان در این خصوص در حوزه صنعت با ۵۹.۴ درصد و کمترین هم مربوط به بخش کشاورزی با ۷.۵ درصد است.

وی با اشاره به اینکه در استان ۳۰ رشته در حوزه فنی و حرفه ای وجود دارد که در ۳۰۹ محل رشته توزیع شده، گفت: در حوزه کار دانش نیز ۴۰ رشته وجود دارد، طی دو سال اخیر در حوزه کیفی سازی فنی حرفه ای و کار دانش فعالیت های خوبی انجام گرفته است، کسب مقام های اول تا سوم کشوری در رشته های مختلف از سوی هنرجویان استان خوزستان گواهی بر این فعالیت ها است.

کمایی با اشاره به نیازمند بودن یک هزار و ۷۵ کلاس و فضای کارگاهی جدید در استان گفت: کمبود تجهیزات برای ایجاد کارگاه های جدید، وسایل سرمایشی، آب سرد کن و سوخت از دیگر مشکلات هنرستان های خوزستان است.

وی تصریح کرد: تأمین اعتبار نود میلیارد ریالی لازم برای بروز رسانی تجهیزات هنرستان های استان، استخدام ۵۰۰ نفر نیروی انسانی، ساخت سه هنرستان جدید در شهرهای ایذه، کارون (شیرین شهر) و دزفول، ساخت یک هزار و ۷۵ کلاس و سوله کارگاهی، تخصیص اعتبار لازم برای آموزش سه هزار نفر نیروی انسانی و همکاری دستگاه های مرتبط به منظور جذب هنرجویان برای گذراندن دوره های کارآموزی از مهم ترین اولویت های آموزش و پرورش استان در این خصوص محسوب می شود.

معاون متوسطه آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به رشد هفت درصدی پوشش تحصیلی در استان در سال های اخیر گفت: در زمینه رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد ماه، مقام سوم کشور را کسب و مدیر کل استان نیز از سوی وزارت آموزش پرورش مورد تقدیر قرار گرفت.

کمایی اظهار کرد: درصد قبولی استان خوزستان در کنکور سال جاری در رتبه ۱۹ قرار گرفته است؛ در بخش کیفی نیز شاهد رشد سه برابری رتبه های زیر هزار در سطح استان بوده ایم. تعداد رتبه های زیر هزار کنکور سراسری خوزستان از ۵۰ نفر در سال گذشته به ۱۴۸ نفر در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین با اشاره به ۱۶ روز تعطیلی مدارس استان بابت گرد و غبار جدای از تعطیلات رسمی تقویم ملی در سال تحصیلی جاری گفت: برخی روزها نیز دانش آموزان به دلیل شرایط نامساعد هوا با وجود تعطیل نشدن به مدرسه نرفتند. پیشنهاد می شود در صورتی که برای حوزه ریزگردها اعتباری پیش بینی شده بخشی از آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهند.