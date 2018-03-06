به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه قیمتهای نفت در کنار بازار سهام آمریکا رشد کرد. پیشبینیها حاکی از رشد تقاضای نفت است و نگرانیهایی به وجود آمده مبنی بر اینکه اوپک نخواهد توانست ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
برنت امروز ۱.۲۹ دلار یا ۲.۱ درصد جهش کرد و در ساعت ۱۰:۵۸ به وقت تهران هر بشکه آن به قیمت ۶۵.۶۶ دلار معامله شد.
نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۱.۴۷ دلار یا ۲.۴ درصد در هر بشکه افزایش یافت و به قیمت ۶۲.۷۲ دلار رسید.
قیمتهای نفت که پیش از این امروز را بدون تغییر گذرانده بودند با بازگشایی بازارهای آمریکا و بالا رفتن شاخص اساندپی۵۰۰، شروع به بالا رفتن کردند.
تحلیلگران میگویند که قیمتهای نفت با اظهارات انرژی بخشبخش وزیران نفتی اوپک و سایر بازیگران بزرگ نفت جهان در کنفرانس «سراویک» در هیوستون تقویت شد، که بزرگترین کنفرانس صنعت انرژی در جهان است و از روز دوشنبه آغاز شده است.
وزیر نفت اکوادور، کارلوس پرز، گفت که تولید نفت ونزوئلا در حال حاضر در سطح ۱.۵ میلیون بشکه در روز است که بسیار کمتر از مقدار آن در طول تاریخ است. او که در حاشیه کنفراس سراویک صحبت میکرد گفت که این مساله ایست که ونزوئلا باید خود حلوفصل کند.
سهیل محمد المزروعی، وزیر نفت امارات متحده عربی و رییس فعلی اوپک، روز یکشنبه گفته بود که اوپک هنوز در مورد پایان دادن به توافق کاهش میزان تولیدات خود در سال آینده، مذاکره نکرده است.
المزروعی گفت: ما احساس میکنیم که هنوز بازار متوازن نشده است. در این مرحله هیچ مذاکرهای در مورد تمدید کاهش تولیدات در سال ۲۰۱۹ انجام نشده است.
همچنین روز دوشنبه آژانس بینالمللی انرژی که در مورد سیاستگذاریهای انرژی به کشورهای صنعتی راهکارهایی ارائه میکند، اعلام کرد که انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ میزان تقاضای نفت، به طور متوسط سالانه ۱.۱ درصد رشد کند. این سازمان اشاره کرد که اوپک نخواهد توانست ظرفیت تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
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