بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآنی بسیج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسیج نهم اسفندماه در مجتمع پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین و با حضور حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، سردار سلامی، جانشین فرمانده سپاه، سردار غلام حسین غیب‌پرور، رئیس بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولان کشوری و لشگری و کشوری و فعالان قرآنی کشورمان برگزار شد.

سردار غلام حسین غیب پرور، رئیس بسیج مستضعفین کشور در صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در این مرحله از مسابقات ۵۰۰ نفر از برگزیدگان بسیجی حضور دارند تا در محضر قرآن کریم باشند، گفت: بدون شک یکی از برکات انقلاب اسلامی رجوع مجدد به قرآن کریم بود. قرآنی که سند افتخار و ماندگار قاطبه مسلمین و معجزه بی‌همتای پروردگار و پیامبر خاتم(ص) است. این کتاب محکم و بشیر و نذیر، معجزه آن عصاره همه خوبی ها و دردانه کائنات است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیام آیت‌الله نوری همدانی به این مسابقات که در آن به علامه طباطبایی نیز اشاره شده بود، تصریح کرد: در این پیام از فیلسوف بزرگ و مفسر کبیر قرآن علامه طباطبایی صحبت شد، همین مرد بزرگ درذیل آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» بحث مفصلی در بی‌همتا بودن قرآن کریم دارد. در آیاتی که مبین تحدی قرآن است، قرآن مبارزه طلبی می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند نه سوره‌ای و نه آیه‌ای را مانند او بیاورد. این قرآن کریم است که همه معصومین‌(ع) برای بقای آن زندگی خود را گذاشتند تا آن ثقل اکبر بماند.

غیب پرور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه قرآن کریم ابعاد مختلفی دارد که هر کدام رشد و بالندگی انسان را تضمین می‌کند، به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج که آن را شجره طیبه نامیده بودند اشاره کرد و گفت: به تأسی از کلام مقام معظم رهبری آیه‌ای را انتخاب کرده‌ام و از لسان معظم له چند کلمه‌ای می‌گویم، «بسیج آن شجره طیبه‌ای است که همواره می بایست در محضر قرآن بماند و مستمر باشد. یکی از وجوه عبرت آموز قرآن کریم به قاطبه مسلمین عالم خاصه بسیجیان جهاد کبیر است.

وی افزود: در سوره فرقان آیه ۵۲ «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا» اشاره شده است که بایست در مقابل کافران ایستاد، می‌بایستی لباس جهاد را پوشید، کدام جهاد؟ «جهاداً کبیرا». رمز حیات انقلاب اسلامی بدون شک ایستادگی در مقابل دشمن است، آن روزی که در مقابل دشمن بترسیم و بلرزیم و سست شویم آن روز، روزی است که لباس جهاد کبیر را از تن به در آورده ایم و سلام خدا بر امام(ره) و قاطبه شهیدان اسلام که به شایستگی لباس جهاد کبیر را پوشیدند.

همچنین در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسیج کشور از دو حافظ پرافتخار قرآن کریم و نیز رؤسای سابق دارالقرآن بسیج تجلیل شد.

در بخشی از این مراسم با اهدای لوح یادبود از چهار رئیس سابق دارالقرآن بسیج کشور «پورموسوی»، «عسگری»، حجت الاسلام «بردبار» و «رحیم قربانی» تجلیل به عمل آمد.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم از «حنانه خلفی» حافظ نوجوان کشورمان تجلیل به عمل آمد.

در ادامه این مراسم نیز «شهریار پرهیزکار» حافظ کل قرآن و داور مسابقات بین المللی قرآن کریم مورد تجلیل و تکریم قرار گرفت. در مسابقات امسال فینال در دو رشته حفظ کل قرآن کریم و قرائت تحقیق برگزار شد. با برگزاری فینال رقابت‌ها در این دو رشته، رقابت‌ها پایان یافت.

در هر کدام از دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن کریم که دارای فینال هستند، ۳۲ شرکت‌کننده حضور داشتند که تعدادی از آنها در فینال حضور یافتند به موازات این بخش در گروه بانوان نیز که در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق برگزار شده است.

از جمله ویژگی‌های این دوره از مسابقات برپایی نمایشگاه قرآن در حاشیه مسابقات است که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است.

گفتنی است مراسم اختتامیه بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج صبح امروز، ۱۲ اسفندماه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط مسعود نوری، قاری ممتاز کشورمان و اعلام اسامی نفرات برتر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین جیحونی، معاون تعلیم و تربیت بسیج کشور به ارائه گزارشی از این دوره از مسابقات پرداخت و گفت: خدا را شاکریم که توفیق حاصل شد تا در محضر قرآن کریم میزبان نخبگان قرآنی کشور باشیم.

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۸۷ به بعد و پس از انتصاب سردار جعفری به فرماندهی کل سپاه و رویکرد تربیتی که شکل گرفت، معاونت تعلیم و تربیت تشکیل شد. با توجه به اینکه ابزار این کار و تربیت انسان قرآن کریم است، لذا فعالیت‌های قرآن در اختیار معاونت قرار داده شد.

معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج کشور با اشاره به اینکه تاکنون فعالیت‌های متعددی انجام شده است، اظهار کرد: در همین راستا تلاش شد اقداماتی را برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه که در تداوم فعالیت‌های گذشته باشد، ایجاد شود. بخشی از این زیرساخت‌ها شناسایی و جذب مدیران دارالقرآن‌ها در سطوح مختلف بوده است.

وی بیان کرد: در ادامه این فعالیت‌ها شروع فرآیند راه‌اندازی دارالقرآن در سطح استان و نواحی کلید خورد. در این بخش نیاز به محتواهایی داشتیم. بنابر این در این موضوع محتواهایی تولید و در اختیار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه معاونت تعلیم و تربیت بسیج از مجموع ۲۵ دوره مسابقات، برگزاری شش دوره را برعهده داشته است، افزود: این دوره‌ها در استان‌های مختلف برگزار شده که در مجموع دو دوره در تهران بوده است.

معاون تعلیم و تربیت بسیج در ادامه تولید مستند و فعالیت‌هایی از این دست را از دیگر برنامه‌های اجرا شده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: در رویکرد جدید با نگاه هم‌افزا با مؤسسات قرآنی دنبال کارهای تکراری نیستیم و بر همین اساس نظام قرآنی بسیج بر پایه تفکر مقام معظم رهبری تکمیل خواهد شد. در بحث حفظ قرآن نیز به دنبال تعیین نقش و سهم خود از این موضوع هستیم. بنابر این ورود به بحث حفظ و تفسیر قرآن کریم در ادامه سیر فعالیت‌ها هست.

جیحونی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شعار این دوره از مسابقات اشاره و اظهار کرد: این دوره با شعار قرآن منادی اتحاد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار شد. این دوره در ۱۴ رشته و دو مقطع که دو رشته مختص بانوان بود، برگزار شد.

این مراسم با تلاوت سیدجواد حسینی، قاری بین‌المللی کشورمان و با حضور سردار جعفری، فرمانده کل سپاه برگزار شد.

یادآور می شود اسامی برگزیدگان بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم بسیج در دو بخش آقایان و بانوان به شرح زیر اعلام شد.

اسامی نفرات برتر

در بخش آقایان

رشته حفظ کل زیر ۱۶ سال:

علی فیضی

علی امیری

یاشار محمدیان

رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۶ سال:

مهدی برنده

شعیب بهنجه

امیرحسین صالحی

رشته حفظ ۱۰ جزء زیر ۱۶سال:

یوسف ناصری

سبحان بحق عالی گر

فیص الله کر

رشته ترتیل زیر ۱۶سال:

علیرضا خالقی

احسان اسدی

علی صادقی

رشته قرائت تقلیدی زیر ۱۶ سال:

مهدی جعفری

امیرمهدی قربانی

حسین عباسی

رشته قرائت زیر ۱۶ سال:

ماهان کاظمی

امیرمحمد میرابی

علی مرتضایی

رشته حفظ کل بالای ۱۶ سال:

عبدالله محمدی نژاد

نوید رزم جو

محمدرضا جاهدی نیا

رشته قرائت بالای ۱۶ سال:

مسعود نوری

مهدی هدایتی فر

یوسف جعفرزاده

تیم‌های برتر رشته تیمی:

خراسان رضوی

زنجان

قم

نفرات برتر برگزیده تیمی

بخش ترتیل:

محمدرضا عباسیان

علی قنبری

بخش قرائت مجلسی:

حمیدرضا نصیری

وحید خزائی

بخش ۱۰ جز تیمی:

علیرضا قلی زاده

هادی رضایی

بخش ۲۰ جز تیمی:

احمد برزگر

محمد داوریان

در بخش بانوان

رشته قرائت:

فائزه سادات قریشی

زهرا سهرابی

هاجر عسگری

رشته حفظ کل:

زیبا زازع مویدی

رقیه رضایی

عطیه تبیانیان

حفظ کل زیر ۱۶سال:

زهرا خلیلی