افتتاحیه مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن بسیج سه‌شنبه ۲۱ تیرماه با حضور حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

این مراسم ۲۱ تیرماه از ساعت ۱۸ با تلاوت سعید پرویزی، قاری بین‌المللی کشورمان در سالن شهید فهمیده مجتمع پنج آذر برپا می‌شود. در این مراسم از سپاه‌های استانی که در عرصه فعالیت‌های قرآنی بهترین عملکرد را داشته‌اند نیز تجلیل خواهد شد.

اجرای گروه هم‌خوانی و مدیحه‌سرایی محمد رسول‌الله (ص) بخش دیگری از برنامه‌های مراسم افتتاحیه این مسابقات است. در ادامه و پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، مسابقات از صبح چهارشنبه ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود و روز پنجشنبه نیز با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

این دوره از مسابقات قرآن بسیج با حضور ۲۰۰ شرکت‌کننده در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

مرحله شهرستانی مسابقات بسیج اسفندماه سال قبل با حضور بالغ بر ۲۰ هزار نفر برگزار شد، پس از آن برگزیدگان مرحله شهرستانی در مرحله استانی رقابت خود را برگزار کردند و بالغ بر دو هزار نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

مرحله کشوری نیز طی دو مرحله‌ای طراحی شده که مرحله اول مربوط به ارزیابی مجازی شرکت‌کنندگان بوده و طی هفته‌های گذشته برگزار شد، در ادامه ۲۰۰ نفر از مرحله ارزیابی مجازی به مرحله حضوری این مسابقات راه پیدا کرده‌اند.

مسابقات قرآن بسیج امسال در بخش‌های انفرادی، گروهی، خانوادگی و ایده‌پردازی برگزار می‌شود.

نشست خبری تشریح جزئیات این رویداد نیز روز ۱۵ تیرماه با حضور معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین برپا شد.