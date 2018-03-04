حدود ۲۰۰۰ شغل مرتبط با کسب و کار مجازی در کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و رئیس دومین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۳ اسفندماه در نشست خبری این همایش که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به مسئولیتش به عنوان رئیس بخش وزارت ارشاد در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متاسفانه باید بگویم که مردم ما هنوز از بسیاری از حقوقی که باید به آن دسترسی داشته باشند، مطلع نیستند و لذا آنها را هم مطالبه نمی‌کنند.

وی افزود: کمتر از ۵۰ درصد دستگاه‌های مشمول این قانون، هنوز به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملحق نشده اند و همکاری خود را با این سامانه شروع نکرده اند. وظیفه ما در این زمینه آموزش و اطلاع رسانی است و در حاشیه آن باید افراد نخبه، علاقه مند و دارای انگیزه را جذب کنیم تا در جهت ارتقاء سواد رسانه ای و اطلاعاتی مردم، به ما کمک کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اضافه کرد: ما با اجرای طرح «فرهنگ یار»، نخستین قدم‌ها را در این زمینه برداشتیم و در حال حاضر ۳۵ هزار نفر عضو این پروژه شده اند.

همچنین به گفته موسویان، تا این لحظه حدود ۷۰۰ شخصیت حقیقی موفق به اخذ مجوز کسب و کار فرهنگی دیجیتال شده اند که به طور اتوماتیک عضو شبکه ملی فرهنگ هم می‌شوند.

وی با اظهار تاسف از اینکه بسیاری از دانش آموخته‌های حوزه نرم افزار، توانمندی خود را به پروژه‌های در خارج از کشور انتقال می‌دهند، در عین حال تاکید کرد: امروز نزدیک به ۲ هزار شغل مرتبط با کسب و کار مجازی در کشور توسط جوانان با میانگین سنی پایین ایجاد شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ساخت بزرگترین انیمیشن کشور توسط یکی از مجتمع‌های فرهنگی دیجیتال در قراردادی با شهرداری تهران و انعقاد قرارداد میان یکی از خانه‌های فرهنگ دیجیتال کشور در شیراز با شبکه دو سیما برای ساخت یک سریال با همین موضوع را از جمله موفقیت‌های اینگونه کسب و کارهای دیجیتال در ماه‌های گذشته برشمرد و تاکید کرد که مرکز متبوعش تنها تسهیل گر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در کشور است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد توجه به صادرات صنایع دیجیتال را در سالی که گذشت از جمله برنامه‌های مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال عنوان کرد و گفت: با شناخت بازار کشورهای فارسی زبان، کشورهای عضو اکو و کشورهای سی آی اس تلاش کردیم کسانی را که پذیرای تولیدات داخلی باشند، در خارج از کشور شناسایی کنیم.

رئیس دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده (که از ۱۲ تا ۱۴ آبان ۹۷ همزمان با روز فرهنگ عمومی‌برگزار خواهد شد) به همکاران خود در این همایش و دبیرکل آن دستور داد تا با تقویت ارتباطاتشان با رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور، زمینه دریافت مقالات تخصصی را با موضوع همایش از پژوهشگران خارج از کشور فراهم کند وگرنه چنانچه اطلاعات قابل توجهی از مقالات، مربوط به کشورهای خارجی نباشد، اطلاق «بین المللی» را از عنوان این همایش بردارد.

در این نشست خبری همچنین محمد صادق افراسیابی دبیرکل دومین همایش بین المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده با اشاره به برگزاری نخستین دوره این همایش در سال ۹۵ و تاکیدی که برای مستندسازی منابع دریافت شده در آن دوره صورت گرفته بود، گفت: این آثار به صورت کتاب همراه با مقالات در دو جلد آماده سازی و چاپ شد.

به گفته افراسیابی دومین دوره این همایش با هدف تبیین نقش و جایگاه خانواده در عصر ارتباطات و تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی-پژوهشی و تجربی-کاربردی از ۱۲ تا ۱۴ آبان ۹۷ برگزار خواهد شد.

سلجوقی از اعضای شورای سیاستگذاری این همایش نیز با تاکید بر لزوم مطالبه سواد رسانه ای و اطلاعاتی به عنوان خواسته ای عمومی‌خواستار اجباری شدن این مسئله در استخدام کارکنان دولت از طریق شورای عالی فضای مجازی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور شد.

همچنین بهاره نصیری دبیر علمی‌این همایش در سخنانی علت انتخاب موضوع خانواده را برای دومین دوره آن، مغفول واقع شدن خانواده در بحث ارتقاء سواد رسانه ای در کشور عنوان کرد و با اشاره به بخش‌های مختلف همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات به این همایش را ۳۱ خرداد ۹۷ اعلام کرد.

در این نشست همچنین حسن خجسته از اعضای شورای سیاستگذاری این همایش با طرح این پرسش که چرا به شبکه‌های اجتماعی وطنی اقبال صورت نمی‌گیرد، نبود دانش کافی برای فهم فلسفه رسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی را در شکل گیری شبکه‌های اجتماعی وطنی، پاشنه آشیلی برای آنها برشمرد و گفت: یک شبکه اجتماعی کامل باید جمع گرا باشد و در عین حال مسئولیت اجتماعی را در میان کاربرانش تقویت کند.

به گفته این عضو هیئت علمی‌دانشگاه صدا و سیما: محتوای اطلاعاتی کاربردی در شبکه‌های اجتماعی باید جایگزین محتواهای سرگرمی‌محور شود.