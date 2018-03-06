انگیزه‌ استقلال برای شکست العین زیاد است/ مهمترین بازی هفته است

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبی پوشان مقابل العین اظهار داشت: هر دو تیم با سابقه قهرمانی در آسیا از تیم‌های خوب غرب آسیا هستند و قطعا این بازی مورد توجه همه آسیا قرار خواهد داشت. این بازی به نظرم مهم ترین بازی هفته سوم مسابقات است.

مربی سابق آبی پوشان بیان داشت: دو تیم تاکنون بارها با هم بازی داشته‌اند و به کرات تجربه برد و باخت مقابل یکدیگر را دارند. هیچ کدام از دو تیم از هم نمی‌ترسند اما قطعا احتیاط در دستور کار هر دو تیم قرار دارد. به خصوص استقلال که هم در خانه حریف بازی می‌کند و هم در صدر جدول قرار دارد و نتیجه مساوی هم برای این تیم نتیجه بدی نیست.

وی افزود: اما با این وجود به نظر می‌رسد که استقلالی‌ها انگیزه‌های زیادی برای نتیجه گرفتن در این بازی مهم و بزرگ داشته باشند. شانس این تیم هم می‌تواند به بزرگی و فراوانی انگیزه های این تیم باشد.

پیشکسوت استقلال با یادآوری خاطره تلخ آخرین بازی دو تیم تصریح کرد: قطعا گرفتن انگیزه در بین بازیکنان استقلال موج می زند. اما هوشیاری در این بازی بسیار مهم است و بازیکنان نباید برای گرفتن انتقام بی گدار به آب بزنند. احتیاط در این بازی شرط عقل است و بی گدار به آب زدن می تواند یکبار دیگر کار دست تیم دهد.