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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۴

محمد نوازی در گفتگو با مهر:

بازیکنان استقلال نباید مغرور شوند/ العین نمی‌خواهد شکست بخورد

بازیکنان استقلال نباید مغرور شوند/ العین نمی‌خواهد شکست بخورد

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: بازیکنان استقلال نباید به دلیل برد برابر پرسپولیس دچار غرور شده و العین را دست کم بگیرند.

محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار روز سه شنبه استقلال برابر العین گفت: همیشه دیدار دو تیم در لیگ قهرمانان جذاب و تماشاگر پسند بوده است. یک کری خاصی بین دو تیم وجود دارد و نمی خواهند این بازی را به راحتی به یکدیگر واگذار کنند.

وی تأکید کرد: استقلال پس از پیروزی های چند هفته اخیرش در شرایط روحی و روانی خوبی قرار دارد و حالا باید خود را آماده این دیدار کرده باشد اما تنهانگرانی این است که شاید بازیکنان دچار غرور شوند و فکر کنند چون پرسپولیس را برده اند می توانند العین را هم شکست دهند.

نوازی خاطرنشان کرد: با توجه به فاصله زمانی کم بین دو دیدار استقلال برابر پرسپولیس و العین، بازیکنان تنها توانسته اند یک دیدار تمرین را برگزار کرده و بیشتر به ریکاوری پرداختند تا بتوانند برابر این دیدار آماده شوند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: العین با توجه به شرایط مهمانی و حمایت طرفدارانش نمی خواهد بازنده این دیدارباشد اما مطمئن هستیم سرمربی استقلال این روزها از محبوبیت خاصی در بین هواداران استقلال برخوردار شده و با آنالیز خوبی که از حریف دارد مطمئناً راه شکست دادن این راه را میداند.

وی افزود: این روزها خط هافبک و حمله استقلال با دیدن جباروف، ابراهیمی، شجاعیان و تیام بسیار خطرناک شده است و می تواند هر حریفی را آزار دهد و امیدواریم استقلال بتواند در این دیدار برنده شده و به سه امتیاز بازی دست پید کند.

نوازی در خصوص دربی هشتاد و ششم گفت: آن بازی به تاریخ پیوست. مطمئناً بازیکنان استقلال این دیدار را فراموش کردند و تنها تمرکزشان دیدار برابر العین است اما اگر نگاهی کوتاه به این بازی بیندازیم باید بگویم آبی پوشان در همه خطوط عالی بودند و توانستند با ارائه یک بازی هجومی و منطقی به یک برد شیرین دست پیدا کنند.

پیشکسوت استقلال در پایان خاطرنشان کرد: رفته رفته به پایان فصل لیگ برتر نزدیک می شویم و امیدوارم هرچه زودتر مسئولان باشگاه استقلال قرارداد بازیکنانی را که در حال اتمام است را تمدید کرده تا بتوانیم سال آینده با شفر و بازیکنان جدیدی که به این تیم خواهند پیوست یک استقلال قدرتمند را در لیگ برتر شاهد باشیم.

کد مطلب 4244039

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