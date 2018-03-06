سازمان سینمایی و اولویتی که جابجا شده است/ به فکر سینما باشید

به گزارش خبرنگار مهر، نظام نامه جدید اکران سال های ۹۷ و ۹۸ روز جمعه ۱۱ اسفندماه در حالی از سوی سازمان سینمایی منتشر شد که در چند ماه اخیر اعتراض ها به وضعیت اکران در سینماها و مساله فیلمسوزی زیاد شده است و بارزترین اعتراض را احمد نجفی تهیه کننده فیلم «من یک ایرانی ام» بروز داد که البته شیوه اعتراض وی که به گِل گرفتن در ساختمانی که شورای صنفی نمایش در آنجا تشکیل جلسه می دهد منجر شد، مورد پسند اهالی سینما قرار نگرفت.

این روزها وضعیت نابسمان اکران و فیلم هایی که با کمترین هفته های اکران از پرده پایین می آیند و فروش های ناچیز آنها به ضرر اقتصادی برای صاحبان آثار منجر می شود به یکی از پاشنه آشیل های سینما تبدیل شده و تنظیم دیرهنگام آیین نامه اکران در سال آینده و ابلاغ نشدن آن به صنوف و همچنین مشخص نشدن اعضای جدید شورای صنفی نمایش بر این مشکل افزوده است.

همچنین هنوز تعداد و اسامی فیلم های اکران نوروز ۹۷ و سرگروه های سینمایی نیز مشخص نشده است و همین امر باعث ایجاد نگرانی بین اهالی سینما شده و در چنین شرایطی سازمان سینمایی در گفتگوهایی با برخی سینماگران که بعضا برخی از آنها نامشان در راس انتقادها به شکل گیری وضعیت نابسمان اکران مطرح است، به تمجید از نظام نامه جدید اکران که توسط خود سازمان اعلام شده می پردازد و این سوال را به شکل پررنگ ایجاد کرده است که آیا این نظام نامه در ذات دچار مشکلاتی است که نیاز به تهیه و انتشار گفتگوهایی حمایتی از سوی نهاد دولتی دارد؟

چرا باید در فاصله چند روزه از ابلاغ این نظام نامه که بندهایی از آن دارای ابهام است، سازمان سینمایی اقدام به انجام مصاحبه های جانبدارانه با چند تن از اهالی سینما کند آنهم وقتی که ممکن است این افراد نماینده همه اقشار سینما نباشند. سوالی که پیش می آید این است که متولی دولتی سینما چه نیازی به گرفتن مصاحبه های این چنینی دارد؛ کاری که اصولا جشنواره های خصوصی هم دیگر چند سالی است اقدام به انجام آن نمی کنند.

مساله بعدی این است که ابعاد مختلف این نظام نامه، ضعف ها و قوت های آن بهتر است توسط رسانه ها مورد ارزیابی قرار بگیرد نه اینکه سازمانی که خودش این نظام نامه را تدوین کرده است صرفا به تایید آن بپردازد.