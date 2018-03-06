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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۳۸

به منظور بررسی نتایج سفر به قاهره؛

«اسماعیل هنیه» با رهبران گروه‌های فلسطینی در غزه دیدار کرد

«اسماعیل هنیه» با رهبران گروه‌های فلسطینی در غزه دیدار کرد

اسماعیل هنیه با رهبران گروه های فلسطینی در غزه دیدار و با آنها در خصوص نتایج سفر اخیر هیأت بلندپایه حماس به قاهره به منظور پیگیری پرونده آشتی ملی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس با رهبران گروه های فلسطینی در شهر غزه دیدار کرد.

این دیدار با هدف تشریح نتایج سفر اخیر هیأت بلندپایه حماس به قاهره به منظور پیگیری پرونده آشتی ملی صورت گرفت.

در دیدار امروز ۵ پرونده مهم اوضاع نوار غزه، آشتی ملی، معامله قرن، راهپیمایی‌های بازگشت (آوارگان) و مسئله قدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هنیه ضمن هشدار نسبت به اوضاع فاجعه‌بار نوار غزه، نسبت به انفجار اوضاع در این باریکه و پیامدهای خطرناک آن بر کل منطقه هشدار داد.

وی سفر هیأت حماس به قاهره را مثبت خواند و تاکید کرد که بی‌اعتمادی ایجاد شده بین مصر و حماس برداشته شد و اکنون دو طرف در مسیر تقویت روابط دوجانبه گام برمی‌دارند.

کد مطلب 4244513

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