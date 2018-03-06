معاون مطبوعاتی ارشاد: توقع ما انعکاس واقعیات درباره ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران با معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

محمد سلطانی‌فر در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های معاونت مطبوعاتی، رسانه‌ها و حضور رسانه‌ها و خبرنگاران خارجی در ایران، بر توسعه همکاری‌ها بویژه در مباحث فرهنگی-پژوهشی تاکید کرد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به افزایش رفت و آمدهای رسانه‌ای به ایران، خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر از سوی سازمان ملل برای حضور محققان خود در ایران شد و تصریح کرد: توقع ما از شما این است که با زمینه سازی مناسب، واقعیات امروز ایران را در سازمان ملل و برای مردم کشورهای مختلف جهان منعکس کنید.

وی با اشاره به ظرفیت بالای رسانه‌ای در ایران، به تاکید دولت دوازدهم بر تقویت دیپلماسی رسانه‌ای اشاره و تاکید کرد: ما نیز آمادگی کامل داریم تا فعالیت‌های مختلف سازمان ملل و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران را برای مردم تشریح کنید.

سلطانی فر همچنین ابراز امیدواری کرد حضور فعال خانم دوتسنکو در تهران، به افزایش آگاهی‌های عمومی مردم جهان درباره ایران و منشاء آثار مثبت در سازمان ملل باشد.

دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران و توصیف ویژگی‌های منحصر به فرد مردم ایران، به نقش رسانه‌ها در توسعه همکاری‌های دوجانبه اشاره کرد و گفت: معرفی فعالیت‌های متنوع سازمان ملل به مردم ایران و همچنین انعکاس پیشرفت‌های ایران در سازمان ملل از جمله اهداف حضور ما در تهران است که می‌توان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد و رسانه‌ها، بیش از گذشته به آنها پرداخت.

«افزایش رفت و آمدهای رسانه‌ای، برگزاری برنامه‌های علمی مشترک، حضور در نمایشگاه مطبوعات، استفاده از ظرفیت رسانه‌های تخصصی و فضای مجازی برای معرفی فعالیت‌ها و کارکردهای مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران، توسعه همکاری‌های رسانه‌ای در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی» از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.