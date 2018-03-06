درمان قطعی سرطان با دستکاری ژنتیکی خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت Rubius Therapeutics می گوید برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه نیازمند بودجه ای ۲۲۰ میلیون دلاری است و تا به حال ۱۰۰ میلیون دلار از آن را جمع آوری کرده است.

روش خاص مورد استفاده این شرکت Red-Cell Therapeutics (RCT) نام دارد و در قالب آن سلول های خاصی به خون انسان افزوده می شوند که قابلیت حمل و انتقال پروتئین هایی با خاصیت درمانی را خواهند داشت.

در صورت لزوم می توان از طریق این روش به خون انسان پروتئین های خاصی را اضافه کرد که بتوانند جایگزین آنزیم های از دست رفته بدن شوند یا برای از بین بردن تومورها و تنظیم سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان و دیگر بیماری های سرسخت قابل استفاده باشند. در واقع این روش درمانی توانایی خون برای مقابله با بیماری ها و درمان آنها را افزایش می دهد.

یکی از مهم ترین مزایای استفاده از این روش آن است که سیستم ایمنی بدن در برابر خون دستکاری شده به صورت ژنتیکی مقاومتی نشان نداده و اختلال ایجاد نمی کند. علاوه بر این خون یادشده به راحتی می تواند به هر نقطه از بدن منتقل شود و تا عمق بافت های بیمار و سرطانی نفوذ کند. بنابراین می توان امیدوار بود که با تکمیل این روش انقلابی در زمینه مبارزه با بیماری سرطان به وجود آید.