واگذاری زمین اقساطی به شهرک های صنعتی از لایحه بودجه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه با اصلاح جزء الحاقی ۳ تبصره ۵ بانک مرکزی مجوز یافت به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد.

وکلای ملت همچنین با رفع ایراد شورای نگهبان به جزء الحاقی ۴ این تبصره مقرر کردند نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین با اصلاح جزء الحاقی ۶ مقرر شد همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک های موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء بخشوده و تعیین تکلیف شده اند، تهاتر می شود و بانک ها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نخواهند داشت.

وکلای ملت با اصلاح اجزای یک و دو بند الحاقی دو مقرر کردند:

۱- ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تایید هیات وزیران می رسد.

۲- تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.

علاوه بر این با اصلاح بند ۳ الحاقی این تبصره مقرر شد سقف استفاده دولت از اوراق برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه باشد و اجازه مصرف اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.

وکلای ملت بند الحاقی دو تبصره ۶ را حذف کردند. طبق این بند، اسناد رسمی اعیان، منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه می باشد، همانند سایر اسناد رسمی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شود.

با اصلاح بند الحاقی ۳، این تبصره در سال ۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب و برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال با رعایت الگوی مصرف معاف می باشند.

همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر شد سود سهام بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان شود.

با اصلاح بند الحاقی ۱۲ معادل فارسی پیرولیز، آتشکافت تعیین شد.

همچنین با اصلاح بند (و) تبصره ۷ برای رفع ایراد شورای نگهبان به دولت اجازه داده شد مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوطه را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرح های اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.

وکلای ملت با حذف بندی موافقت کردند که دولت به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال مکلف می شد هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را از شهرک های صنعتی و کشاورزی به صورت اقساط دریافت کند.