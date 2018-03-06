مانور بسیج سلامت نوروزی در دیر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر صبح سه‌شنبه در آیین آغاز اجرای این مانور اظهار کرد: هدف از اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی نظارت و کنترل بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و بین راهی و حفظ سلامت شهروندان ومسافران نوروزی است.

وی با اشاره به زمان اجرای طرح نظارتی بسیج سلامت نوروزی خاطر نشان کرد: این طرح هر سال در آستانه نوروز و از ۱۵ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در طی این طرح نظارت‌های پیگیر و مستمر کارشناسان بهداشت محیط بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی و نیز اماکن عمومی و رستوران‌ها طبق برنامه تنظیمی و زمان‌بندی ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اظهار داشت: در طرح بسیج سلامت نوروزی در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی با واحد متخلف به طور قاطع برخورد قانونی می‌شود.

ناظمیان‌پور با بیان اینکه شش تیم بازرسی کار نظارت بر مراکز مورد هدف را در این برنامه بر عهده دارند، گفت: در این طرح ۵۱۷ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۳۰۲ اماکن عمومی، ۳۰ اماکن اقامتی و یک مورد اماکن بین راهی به صورت روزانه مورد بازدید و نظارت مستمر در دو شیفت صبح و عصر قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: نمونه برداری از مواد غذایی، بازدید از مراکز پخش مواد غذایی و واحدهای پخش لوازم بهداشتی و آرایشی، کلر سنجی آب، پخش تیزرهای آموزشی با موضوعات بهداشت و درمان و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب در ایام نوروز توسط نیروهای کشیک در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ایجاد کشیک‌های ثابت توسط کارشناسان در ستاد شبکه بهداشت و درمان در نوبت صبح و عصر، اعزام گشت سیار واحد بهداشت محیط به مراکز توزیع و عرضه موادغذایی، رستوران ها و نمونه‌گیری‌های متعدد آب در تمامی نقاط شهرستان، سرکشی به محل اسکان مسافران، توزیع پمفلت بهداشتی به مسافرین در مورد بیماری‌ها و آب آشامیدنی سالم از دیگر اقداماتی است که در این شبکه در ایام نوروز ارایه خواهد شد.

ناظمیان‌پور با تاکید بر آمادگی کامل شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مسافران نوروزی به نقش ادارات عضو در کمیته بهداشت و درمان ستاد سفرهای نوروزی اشاره و ابراز امیدواری کرد: با تعامل بسیار خوب و مثبتی که بین اعضاء کمیته وجود دارد و برنامه‌ریزی و تقسیم کاری که در این زمینه صورت گرفته است امیدواریم خدمات مطلوبی به مسافران نوروزی و شهروندان عزیز صورت گیرد.