انجام بیش از ۲ هزار بازدید بهداشتی از صنوف شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر،حسین ناظمیان‌پور صبح دوشنبه در نشست شورای مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: نظارت بر فعالیت صنوف تهیه و توزیع مواد غذایی و انجام بازدیدهای بهداشتی یکی از وظایف و ماموریت‌های واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای این شبکه است که به صورت مستمر توسط بازرسان بهداشت محیط انجام می‌شود .

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۵۷ مورد بازدید از مراکز و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان دیر صورت گرفته است.

وی افزود: در همین مدت تعداد ۴۴ مورد نمونه برداری از مواد غذایی به عمل آمده است که آزمایش مربوطه ، مطلوب گزارش شده است .

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به سنجش سلامت مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل گفت: تعداد ۱۹۴ مورد سنجش با استفاده از تجهیزات پرتابل در محل تهیه و توزیع مواد غذایی صورت گرفته است که این نشان از اهمیت و حساسیت بازدیدها و توجه ویژه کارشناسان این شبکه به سلامت مواد غذایی است.

اعمال قانون برای ۶۳۵ واحد متخلف

وی افزود: در ادامه روند نظارت و پایش‌های مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، با هدف ارتقای هرچه بیشتر سطح بهداشت و تامین سلامت و امنیت غذایی مردم، تعداد ۶۲۶ اخطاریه بهداشتی صادر و ۹ واحد متخلف نیز به دلیل عدم رعایت اصول و موازین بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

ناظمیان‌پور ادامه داد: از این تعداد ۲ واحد متخلف پس از طی مراحل قانونی تعطیل و هفت واحد نیز جریمه نقدی شدند که مجموعا بالغ بر ۱۴۰ میلیون ریال است.

وی با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی توسط متصدیان صنوف مختلف یادآوری کرد: تامین سلامت و امنیت غذایی مردم از اهداف شبکه بهداشت و درمان است و با صنوفی که باعث به مخاطره افتادن امنیت غذایی شهروندان شده و بهداشت عمومی را نادیده گیرد بدون اغماض برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با درخواست از شهروندان گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مشکل بهداشتی با سامانه تلفنی ۱۹۰ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.