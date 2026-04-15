۵۰۰۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شهرستان دیر پایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناظمیان پور در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ واحد سلامت محیط اظهار کرد: کارشناسان بهداشت محیط موفق به انجام پنج هزار و ۵۱۷ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: در سال گذشته، ۲ هزار و ۳۲۵ مورد سنجش مستقیم با تجهیزات پرتابل در محل انجام شده است. همچنین ۱۲۰ مورد نمونهبرداری تخصصی از مواد غذایی انجام شده است.
وی گفت:همچنین شناسایی و معدومسازی ۹۷۴ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته توسط کارشناسان بهداشت محیط به انجام رسیده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در خصوص اقدامات بازدارنده گفت: در این راستا یک هزار و ۶۵۹ اخطاریه به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی صادر شده است و همچنین ۵۴ مورد معرفی به مراجع قضایی و یک مورد پلمب واحد متخلف صورت گرفته است که خود نشان دهنده پیگیریهای مستمر سلامت محیط شهرستان دیّر است.
ناظمیان پور به حساسیت ویژه بر سلامت آب اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار و ۷۳۰ مورد کلر سنجی، ۵۹۷ مورد نمونهبرداری میکروبی و ۷۳ مورد نمونهبرداری شیمیایی، ضامن سلامت آب مصرفی شهروندان بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین مجموعاً ۷۶ مورد نمونهبرداری از شنا گاههای شهرستان جهت اطمینان از سلامت محیطهای تفریحی ساحلی شهرستان دیّر انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز میتوانند هرگونه موارد مشکوک بهداشتی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند
