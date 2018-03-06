به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهیان نور جزیره خارگ اظهار داشت: فرهنگ راهیان نور فرهنگ مقاومت است و باید همه در ترویج این فرهنگ سهیم باشیم و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: راهیان نور کار فرهنگی بسیار عظیمی است و باید هدف اصلی راهیان نور اطلاع رسانی شود. جزیره خارگ یک جزیره خاص و مهم است و یکی از اهداف اصلی دشمن در ٨ سال دفاع مقدس بود، خارگ مشهد شهیدان است و خاک خارگ مقدس است.

کمالی تصریح کرد: ولی خارگ شهید زمین، دریا و ... دارد، خارگ تنها جبهه‌ای است که نیرو اعزام می‌شده به جبهه های دیگر، این استثنا است، در این جزیره مقاوم شیعه و سنی به شهادت رسیده است، لذا وظیفه داریم پاسدار خون شهدا باشیم. وظیفه همه ماست که رشادت‌های خارگ و خارگی‌ها باید روایت شود.

وی افزود: باید راویانی در ارتباط با جزیره خارگ تربیت کنیم برای آینده که مقاومت و ایثارگری‌های خارگ روایت شود، آثار مقاومت خارگ با مستند و مکتوب شود و به نسل جدید انتقال داده شود.

امام جمعه خارگ اضافه کرد: به زودی یک مستند در ارتباط با رشادت و مقاومت و ایثارگری امام جمعه فقید اهل سنت در دفاع مقدس جزیره خارگ توسط این دفتر در شبکه سوم پخش خواهد شد، همه باید همراهی و همکاری کنیم تا نمایشگاه راهیان نور خارگ دائمی شود.