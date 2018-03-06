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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

آیت الله خاتمی به مهر خبر داد:

۲۱اسفند؛تعیین میهمان اجلاسیه خبرگان/مسائل منطقه‌ای بررسی می‌شود

۲۱اسفند؛تعیین میهمان اجلاسیه خبرگان/مسائل منطقه‌ای بررسی می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تعیین سخنران مدعو اجلاسیه این مجلس در روز دوشنبه(۲۱ اسفندماه) خبر داد.

آیت الله احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعیین مدعو اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در تاریخ دوشنبه (۲۱ اسفندماه) خبر داد.

وی با بیان اینکه اجلاسیه خبرگان رهبری یک میهمان خواهد داشت، تصریح کرد: این میهمان درباره «مسائل منطقه ای» صحبت خواهد کرد.

خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجلاسیه مجلس خبرگان میهمانی برای بررسی مسائل داخلی کشور خواهد داشت یا خیر؟ گفت: به دلیل انتخابات هیئت رئیسه، انتخابات کمیسیون ها و انتخاب هیئت اندیشه ورز، فرصتی برای بررسی مسائل داخلی باقی نمی ماند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه میهمان ضیافت شام مجلس خبرگان رهبری چه کسی خواهد بود؟ اظهار داشت: این ضیافت میهمان نخواهد داشت.

گفتنی است؛ دومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۶، روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفندماه در ساختمان مجلس قدیم واقع در خیابان امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4244804

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