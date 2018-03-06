  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

تیزر سریال «سه شنبه شب» منتشر شد/ پخش از ۲۰ اسفند

تیزر سریال «سه شنبه شب» منتشر شد/ پخش از ۲۰ اسفند

سریال «سه شنبه شب» قرار است از یکشنبه ۲۰ اسفند هر شب به غیر از پنجشنبه ها روی آنتن برود.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال «سه شنبه شب» قرار است از یکشنبه ۲۰ اسفند هر شب به غیر از پنجشنبه ها روی آنتن برود که روایتگر اتفاقی است که چند سال بین عده‌ای رخ داده و حالا بعد از چند سال و با بازگشت یکی از آنها به ایران، نشانه‌ها و رازهایی بر ملا می‌شود.

علیرضا جلالی‌تبار، رز رضوی، بهزاد فراهانی، محمد فیلی، آشا محرابی، مهران رنجبر، ایمان صفا، علیرضا جعفری، بهروز قادری، افسانه ناصری و سیروس کهوری نژاد از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

مجموعه تلویزیونی «سه شنبه شب» به کارگردانی صادق پروین آشتیانی و تهیه کنندگی مهدی عبادی از هفته آینده در هفت قسمت ۴۵ دقیقه ای از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 4244827
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها