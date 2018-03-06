تیزر سریال «سه شنبه شب» منتشر شد/ پخش از ۲۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال «سه شنبه شب» قرار است از یکشنبه ۲۰ اسفند هر شب به غیر از پنجشنبه ها روی آنتن برود که روایتگر اتفاقی است که چند سال بین عده‌ای رخ داده و حالا بعد از چند سال و با بازگشت یکی از آنها به ایران، نشانه‌ها و رازهایی بر ملا می‌شود.

علیرضا جلالی‌تبار، رز رضوی، بهزاد فراهانی، محمد فیلی، آشا محرابی، مهران رنجبر، ایمان صفا، علیرضا جعفری، بهروز قادری، افسانه ناصری و سیروس کهوری نژاد از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

مجموعه تلویزیونی «سه شنبه شب» به کارگردانی صادق پروین آشتیانی و تهیه کنندگی مهدی عبادی از هفته آینده در هفت قسمت ۴۵ دقیقه ای از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.