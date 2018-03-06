به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ساعت ۱۱ در مجموعه ورزشی شهید کاظمی آغاز شد.

گزارش این تمرین را در ذیل خواهیم خواند:

* بازیکنان ابتدا در سالن بدنسازی تمرینات کششی خود را انجام دادند؛ در این تمرین تمام اعضای کادر فنی و افشین پیروانی مدیر تیم نیز حضور داشت تا دقایقی در خصوص بازی روز گذشته این تیم مقابل الوصل با بازیکنان صحبت کنند.

* شایان مصلح که به دلیل مصدومیت در لیست پرسپولیس برای بازی با الوصل حضور نداشت، امروز نیز به طور اختصاصی تمرین کرد؛ مصدومیت بازیکن پرسپولیس سبب شد تا به نرم‌دوی دور زمین چمن ورزشگاه بپردازد و سپس با دستور کادر فنی، به دویدن روی پله‌های جایگاه هواداران مشغول شد.

* مصلح در ادامه به سالن بدنسازی رفت تا زیر نظر مارکو تمرین کند.

* بازیکنان اصلی پرسپولیس در دیدار دوشنبه با الوصل امارات، در غیاب ملی‌پوشان این تیم به نرم‌دوی پرداختند و سپس به سالن بدنسازی رفته و تمرین کوتاهی را در آنجا انجام دادند.

* عبور از موانع و شوت‌زنی به سمت دروازه، آیتم بعدی بازیکنان پرسپولیس بود؛ آنها سپس فوتبال دست‌گرمی را در یک نیمه از چمن ورزشگاه در دستور کار قرار دادند.

* احمد نوراللهی در جریان تمرین امروز با احسان علوان‌زاده برخورد داشت که باعث مصدومیت جزئی این بازیکن شد.

* نوراللهی پس از مداوا توسط کادر پزشکی پرسپولیس، موفق به ادامه تمرین با هم‌تیمی‌هایش شد.

* محسن مسلمان هم در تمرینات امروز حضور نداشت. مسلمان در محل تمرین حاضر شده بود اما به دلیل کسالت نتوانست با تیم تمرین کند. مسلمان برای بهبود شرایط جسمانی اش مجبور به تزریق سرم شد.

* تمرین فردای تیم فوتبال پرسپولیس تعطیل است و سرخپوشان برای بازی هفته آینده خود مقابل الوصل در امارات از پنجشنبه تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.