به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با اعلام این خبر گفت: علیرغم مخالفت پایگاه میراث جهانی و این اداره کل، اداره برق شهرستان پاسارگاد به منظور رفع مشکل کشاورزان و آب شرب روستایی واقع در جنوب شهرستان پاسارگاد نسبت به نصب تیرهای برق طی هفته گذشته اقدام کرده که در این راستا شکایتی نیز تسلیم مراجع قضایی شده است.

مصیب امیری گفت: بنا به اطلاعات واصله از معاونت استانداری تعدادی از تیرهای برق به منظور آبرسانی شرب روستا با مصوبه شورای تامین استان مشروط بر موقتی بودن نصب شده که با انجام عملیات زیرزمینی کردن برق رسانی بزودی تیرهای یاد شده برچیده خواهد شد.

به گفته وی در پی این اقدام نشستی در دفتر معاون استاندار با حضور فرماندار شهرستان و رئیس اداره برق شهرستان پاسارگاد برگزار شد. در این نشست مقرر شد تیم مشترکی به منظور بررسی کارشناسی زیرزمینی کردن خط انتقال برق در محل زیر نظر فرماندار تشکیل شود.

امیری همچنین از تلاش معاون استاندار در خصوص تامین اعتبار اجرای خط زمینی انتقال برق با مساعدت استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد.

حمید فدایی مدیر پایگاه جهانی پاسارگاد نیز با اشاره به اینکه محوطه میراث جهانی پاسارگاد با عرصه و حرایم گسترده آن در شهر مادرسلیمان و در میانه اراضی کشاورزی گسترده شده است گفت: بطور معمول توسعه فعالیت های کشاورزی، عمرانی و ساخت و ساز در بافت روستاهای مجاور مجموعه پاسارگاد و قسمت های دیگر دشت، حفاظت و نگهداری از حرایم این مجموعه را با دشواری هایی همراه کرده که تا کنون بخش بزرگی از مشکلات با تعامل با مردم منطقه، انجام بررسی های فنی و ارایه راه حل های کارشناسی برطرف شده است.