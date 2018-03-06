به گزارش خبرنگارمهر، نصرالله پژمانفر نایب رییس کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) با استناد به مواد (۱۲) و (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه داخلی هیئت رئیسه مجلس قسم یاد کرده‌اند که نسبت به اجرای وظایفی که برعهده دارند متعهد باشند.

وی افزود: بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر حداقل یک چهارم نمایندگان خواستار سوال از رئیس جمهور باشند می‌توانند آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و طبق آیین‌نامه باید در اسرع وقت توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.

پژمانفر یادآور شد: ما نسبت به طی این روند در مجلس معترض هستیم چرا که در رابطه با سوال از رئیس جمهور برخلاف آیین‌نامه اقدام شده است، هم اکنون سوال ما این است که چرا هیئت رئیسه به مفاد آیین‌نامه پایبند نیستند؟

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: طرح سوال از رئیس جمهور در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به کمیسیون ارجاع داده شد که باید تا تاریخ ۶ اسفند ماه ۹۶ یعنی یک هفته بعد در این رابطه تعیین تکلیف می‌شد، چرا در زمان تعطیلی مجلس یعنی تا تاریخ ۱۳ اسفند ماه این موضوع معطل باقی ماند آن هم در شرایطی که ۸۷ نماینده امضا کننده طرح سوال نسبت به ارائه توضیحات نمایندگان دولت در صحن و کمیسیون قانع نشده بودند.

پژمانفر با یادآوری اینکه درخواستش برای حضور در جلسه بررسی طرح سوال در هیئت رئیسه به نتیجه نرسیده است، بیان کرد: چرا باید اینگونه در حق مردم اجحاف شود، آن هم در شرایطی که سوال از رئیس جمهور هیچ اشکالی ندارد، هیئت رئیسه بعد از برگزاری جلسه به منظور بررسی این موضوع که پشت درب‌های بسته صورت گرفت به ارائه گزارش جعلی و غیرواقعی پرداخت.

علی مطهری که اداره صحن را برعهده داشت در پاسخ به پژمانفر گفت: پیگیری طرح سوال در جایی امکان‌پذیر بود که به مدت یک هفته بعد از آن امضاهای لازم وجود داشته باشد و این در حالی است که تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفته بودند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یاداوری اینکه یکی از امضاکنندگان طرح سوال از رئیس جمهور بوده است، تصریح کرد: بنده به عنوان مدافع حقوق امضاکنندگان در جلسه بررسی طرح سوال از رئیس جمهور که در هیئت رئیسه برگزار شده بود حضور داشتم ولی متأسفانه مشکل به این برمی گردد که سوال کنندگاند در حفظ امضاهای خود کوتاهی کرده و هر کدام به دنبال کار خود رفته‌اند ضمن اینکه لیستی نیز که در نزد آقای ذوالقدر بود به هیئت رئیسه تحویل داده نشد.

وی تأکید کرد: ملاک تصمیم گیری برای طرح سوال از رئیس جمهور نگهداری از حداقل ۷۳ امضای نمایندگان بود که محقق نشد.