سعودی ها نتیجه بررسی حادثه منا را رسما اعلام نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همایش مشترک معاونین و مدیران ستادی بعثه مقام معظم رهبری و مسئولان دفاترنمایندگی بعثه درمناطق واستان ها بمنظور تبیین برنامه های حج 97 امروز با حضورحجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در تهران برگزار شد.

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت دراین همایش با تشریح توافقات صورت گرفته در مذاکرات هیئت حج کشورمان با وزیرحج عربستان تصریح کرد: با توجه به حضور زودهنگام تیم های کارشناسی کشورمان درعربستان؛ درمقایسه با سال گذشته از وضیت بهتری برخورداریم و در حوزه های مسکن و تغذیه امکانات خوبی با هدف جلب رضایت بیشتر زائران فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: استقبال خوب زائران از روند ثبت نام از اعتماد آنها به مجموعه حج و زیارت حکایت دارد.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از شصت و یک هزار زائرحج آینده تا به امروز، تاکید کرد: سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با استفاده از یک تیم قوی تمام تلاش خود را بکار برده اند تا هزینه حج به صورت جهشی افزایش نیابد وقیمت هایی که اعلام گردیده قیمت های تمام شده است و اگر بازهم صرفه جویی صورت گیرد به حساب حجاج بازگردانده خواهد شد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه نتیجه بررسی های 25 کمیته کارشناسی حج 96 دربرنامه ریزی های حج آینده و رفع نواقص به صورت جدی مورد توجه قرارگرفته است، افزود: دربخش فرهنگی روحانیون، معین ومعینه ها مشخص شده اند و امیدواریم با استفاده از افراد با نشاط و فعال، به آموزش زائران بعنوان محور فعالیت ها در این حوزه هرچه بیشتر توجه شود وبرنامه ها دنبال و با موفقیت اجرا گردد.

سرپرست حجاج ایرانی خطاب به حاضران گفت: شما مسئولیت سنگینی برعهده دارید و باید ضمن اطلاع رسانی دقیق و جامع به زائران، امکان استفاده حداکثری ازجلسات آموزشی را فراهم آورید و شرایط حج امسال و خدماتی را که در مدینه منوره و مکه مکرمه به حجاج ارائه خواهد شد، بیان نمایید.

وی در ادامه لزوم پیگیری امور مربوط به خانواده شهدای مسجدالحرام و منا را یادآور شد و با تشریح پیگیری های صورت گرفته برای پرداخت دیه شهدای حادثه جرثقیل، تاکید کرد: پرونده شهدای منا نیز درحال پیگیری است و سعودی ها در مورد بررسی های انجام شده تاکنون رسما نتیجه ای اعلام نکرده اند.

وی همچنین خواستار تعامل هرچه بیشتر مسئولان دفاتر نمایندگی بعثه درمناطق و استان ها با مرکز برای بروزکردن اطلاعات دست اندرکاران این حوزه شد و بر لزوم توجیه عوامل اجرایی و فرهنگی کاروان ها برای رعایت برنامه ریزی های انجام شده درمدینه ، مکه و بویژه مشاعر تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه درپایان توجه به مسایل حوزه عتبات عالیات را ضروری خواند و تصریح کرد: برای حل مشکلات و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات مناسب تر به زائران اماکن متبرکه درعراق با تمام توان بکوشید و از ظرفیت های استانی استفاده کنید.