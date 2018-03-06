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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

مسئول امور حقوقی منابع طبیعی استان یزد:

۱۲۱ هکتار از اراضی ملی در یزد خلع ید شد

۱۲۱ هکتار از اراضی ملی در یزد خلع ید شد

یزد ـ مسئول امور حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد از خلع یزد ۱۲۱ هکتار از اراضی ملی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اسلامی عصر امروز در نشست خبری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با بیان اینکه اراضی دولتی شامل جنگل‌ها، مراتع و حتی شنزارها و بیابان‌ها است، اظهار داشت: تصرف یا تخریب این اراضی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۷۰۰ فقره پرونده شامل تخریب، تصرف، چرای غیرمجاز در مراتع و ... تشکیل شده است، بیان کرد: توسط دستگاه قضایی ۱۲۱.۹ هکتار از اراضی خلع یزد و ۷۴ هکتار نیز قلع و قمح شده است.

اسلامی خاطرنشان کرد: این تعرض بیشتر در مناطق ییلاقی شهرستان‌های تفت و مهریز صورت گرفته است.

مسئول امور حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه آمار تعرض‌ها را کاهش داده است، افزود: این امر به دلیل اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ است.

اسلامی تصریح کرد: بر اساس این تبصره، یگان حفاظت به محض اینکه از تصرف اراضی ملی مطلع شود، می‌تواند راساً برای رفع تصرف اقدام کند و سپس با دادستانی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

وی در مورد زمین‌خواری در استان یزد نیز بیان کرد: در استان یزد پرونده زمین‌خواری بزرگ و عمده‌ای نداریم که بتوان از آن به عنوان زمین‌خواری بزرگ یاد کرد.

کد مطلب 4245498

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