مصطفی سمالی فرماندار شهرستان ایذه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور در حکمی مصطفی سمالی را به سمت فرماندار شهرستان ایذه در استان خوزستان منصوب کرد.

در حکم رحمانی فضلی وزیر کشورخطاب به مصطفی سمالی آمده است: «به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندارمحترم خوزستان به سمت فرماندار شهرستان ایذه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 'مدظله العالی' موفق باشید.»