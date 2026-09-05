هشدار سیاستمدار آلمانی درباره وقوع جنگ بین مسکو و برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر کینگ» رئیس مشترک شاخه حزب «اتحاد زارا واگن‌کنشت ـ عقل و عدالت» در برلین، در تجمعی در اعتراض به تعطیلی «خانه روسیه» گفت که دولت آلمان با بستن این مرکز و قطع پل‌های ارتباطی میان دو کشور، آلمان را برای یک درگیری طولانی‌مدت با روسیه و حتی احتمال وقوع جنگ آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه «خانه روسیه باید باز بماند»، خواستار مذاکره درباره فعالیت شعبه مسکو مؤسسه فرهنگی «گوته» آلمان شد تا این مرکز نیز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

کینگ تأکید کرد: «دقیقاً در چنین دوران جنگ و بحرانی، ما به کانال‌های ارتباطی در دسترس برای گفت‌وگو و به پل‌های ارتباطی نیاز داریم. کسانی که مانند دولت آلمان عمل می‌کنند و کسانی که از این رویکرد حمایت می‌کنند، خود، دولت و کشور ما را برای صلح آماده نمی‌کنند؛ بلکه ما را برای درگیری طولانی‌مدت با روسیه، برای دشمنی ابدی ــ همان‌گونه که [یوهان] وادفول، وزیر خارجه، گفته است و حتی احتمال جنگ آماده می‌کنند.»

این تجمع در نزدیکی «خانه روسیه» در خیابان فریدریش‌اشتراسه برگزار شد و صدها نفر در آن شرکت کردند.