به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهدی‌اصل ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها از این هفته در مصلی‌های نماز جمعه برپا می‌شوند و مردم نیکوکار استان می‌توانند با حضور در این پایگاه‌ها، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت اهدا کنند.

وی افزود: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در میدان‌های شهری نیز از نیمه دوم شهریورماه و متناسب با ظرفیت و شرایط هر منطقه برپا خواهد شد تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در این پویش فراهم شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی ادامه داد: پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مدارس نیز با هماهنگی آموزش و پرورش و به احتمال زیاد در هفته نخست بازگشایی مدارس فعال خواهند شد و دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها می‌توانند در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند.

جمع‌آوری ۱۰ میلیارد تومان کمک در جشن عاطفه‌های سال گذشته

زاهدی‌اصل با اشاره به میزان مشارکت مردم استان در جشن عاطفه‌های سال گذشته گفت: سال گذشته در مجموع حدود ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی از سوی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری خراسان‌جنوبی جمع‌آوری شد که این میزان، نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و همراهی مردم استان با دانش‌آموزان نیازمند است.

وی بیان کرد: امیدواریم امسال نیز با همراهی خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و عموم مردم، میزان مشارکت‌ها افزایش یابد و نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت به‌موقع تأمین شود تا هیچ دانش‌آموز نیازمندی در آغاز سال تحصیلی دغدغه تهیه لوازم و ملزومات آموزشی را نداشته باشد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی همچنین از برنامه این نهاد برای تهیه بسته تحصیلی تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت خبر داد و گفت: امسال نیز با مشارکت نیکوکاران، برای تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد بسته‌های تحصیلی تهیه و توزیع خواهد شد.

زاهدی‌اصل بیان کرد: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی و زمینه‌ای برای مشارکت مردم در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند است و امیدواریم با همراهی مردم، خیران و مراکز نیکوکاری، سال تحصیلی جدید برای این دانش‌آموزان با آرامش و امید بیشتری آغاز شود.