به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین میر، دانشآموز پایه دوازدهم رشته علومتجربی دبیرستان امام خمینی (ره) خرمآباد، با علاقهمندی و تلاش مستمر در حوزه پژوهش و تحقیقات علمی، موفق به ارائه و چاپ دو مقاله علمی در دومین کنفرانس بینالمللی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیموتربیت شد.
این مقالات با موضوعات «سندروم داون و تأثیرات آن و راهکارها و نظریههای درمانی» و «بررسی تأثیر دیابت نوع ۲ و اهمیت تنظیم گلیکو برای رفع مقاومت به انسولین» در این کنفرانس پذیرفته و گواهی پذیرش و چاپ دریافت کردهاند.
این موفقیت علمی در حالی رقم خورده است که «محمدحسین میر»، دانشآموز دوره متوسطه، علاقه و انگیزه ویژهای نسبت به پژوهش، بررسی بیماریها و مطالعه روشهای درمانی دارد و با جدیت این مسیر را دنبال میکند.
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