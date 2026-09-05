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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

درخشش دانش‌آموز خرم‌آبادی در عرصه پژوهش علمی

درخشش دانش‌آموز خرم‌آبادی در عرصه پژوهش علمی

خرم‌آباد - مقاله‌های علمی «محمدحسین میر» دانش‌آموز پایه دوازدهم دبیرستان امام خمینی (ره) خرم‌آباد در کنفرانس بین‌المللی به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین میر، دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته علوم‌تجربی دبیرستان امام خمینی (ره) خرم‌آباد، با علاقه‌مندی و تلاش مستمر در حوزه پژوهش و تحقیقات علمی، موفق به ارائه و چاپ دو مقاله علمی در دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم‌وتربیت شد.

این مقالات با موضوعات «سندروم داون و تأثیرات آن و راهکارها و نظریه‌های درمانی» و «بررسی تأثیر دیابت نوع ۲ و اهمیت تنظیم گلیکو برای رفع مقاومت به انسولین» در این کنفرانس پذیرفته و گواهی پذیرش و چاپ دریافت کرده‌اند.

این موفقیت علمی در حالی رقم خورده است که «محمدحسین میر»، دانش‌آموز دوره متوسطه، علاقه و انگیزه ویژه‌ای نسبت به پژوهش، بررسی بیماری‌ها و مطالعه روش‌های درمانی دارد و با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6937984

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