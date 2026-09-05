شکارچیان غیرمجاز در منطقه کمرسرخ مهوید فردوس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم شکرگزار صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان فردوس با همکاری نیروهای انتظامی و همیاران افتخاری محیطزیست، موفق به متوقف کردن خودروی دو شکارچی غیرمجاز و کشف لاشه یک رأس بره وحشی در منطقه شکار ممنوع کمرسرخ مهوید شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس تصریح کرد: در پی دریافت گزارش، بلافاصله مأموران یگان حفاظت محیطزیست با همراهی مأموران انتظامی به منطقه مورد نظر اعزام و خودروی متهمان را هنگام خروج از منطقه متوقف کردند.
شکرگزار افزود: در جریان بازرسی خودروی متهمان، لاشه یک رأس بره وحشی به همراه تجهیزات مورد نیاز برای شکار و ابزار جرم شامل یک قبضه اسلحه گلولهزنی، ۶ عدد تیر و فشنگ، دوربین چشمی شکاری و چاقو کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس بیان کرد: متهمان به دستور دادستان شهرستان بازداشت شدهاند و پرونده قضایی آنها برای رسیدگی کامل در جریان است.
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