توسعه مرکز نجوم ادیب اصفهان ضروری است؛ لزوم تقویت حضور جوانان

کمال حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره ملی سالانه ترویج نجوم ادیب اظهار کرد: این جشنواره با هدف ایجاد ارتباط میان علم، هنر و آموزش برگزار شد و امسال بیش از ۵۰ هنرمند در آن حضور داشتند و در مجموع ۱۵۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شد.
وی افزود: بخشی از آثار ارسالشده در قالب گالری در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت و مخاطبان فرصت پیدا کردند تا برداشتها و نگاههای متفاوت هنرمندان به آسمان، ستارگان و موضوعات مرتبط با نجوم را از دریچه هنر مشاهده کنند.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: آنچه در این آثار بیش از هر چیز جلب توجه میکند، تنوع نگاه و خلاقیت هنرمندان در تبدیل مفاهیم مرتبط با آسمان به زبان هنر است؛ موضوعی که نشان میدهد نجوم تنها یک حوزه تخصصی و علمی نیست، بلکه میتواند الهامبخش فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی نیز باشد.
کودکان و نوجوانان بخش مهم جشنواره نجوم ادیب هستند
حیدری با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در این رویداد تصریح کرد: یکی از بخشهای ارزشمند جشنواره، آثاری بود که توسط کودکان و نوجوانان خلق شده بود؛ آثاری که نشان میداد نسل جدید چگونه میتواند مفاهیم مربوط به آسمان و نجوم را با زبان ساده، خلاقانه و هنری بیان کند.
وی ادامه داد: فراهم کردن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت تجربه، خلق اثر و ارائه نگاه خود به موضوعات علمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا علاقهمندی به علم زمانی میتواند به یک مسیر پایدار تبدیل شود که کودک و نوجوان از همان ابتدا امکان تجربه و کشف داشته باشد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: چنین برنامههایی علاوه بر معرفی ظرفیتهای علمی و هنری، میتواند زمینه شکلگیری ارتباط عمیقتر نسل جوان با موضوعاتی همچون آسمان، جهان هستی و جایگاه انسان در عالم را فراهم کند.
نجوم فرصتی برای تقویت نگاه معرفتی به جهان هستی است
حیدری با بیان اینکه ترویج نجوم صرفاً انتقال اطلاعات علمی نیست، اظهار کرد: شناخت آسمان و جهان هستی میتواند نگاه انسان را نسبت به جایگاه خود در عالم تغییر دهد و از این منظر، توسعه فعالیتهای نجومی در کنار ابعاد علمی، دارای ظرفیتهای فرهنگی و معرفتی نیز هست.
وی افزود: هرچه شناخت انسان از جهان پیرامون و عظمت آفرینش بیشتر شود، زمینه برای شکلگیری نگاه عمیقتر نسبت به جایگاه انسان در هستی نیز فراهم خواهد شد و امیدواریم برنامههایی از این دست بتواند این رویکرد را در جامعه تقویت کند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پیوند میان علم، هنر و فرهنگ میتواند مخاطبانی را که شاید ارتباط مستقیمی با آموزش تخصصی نجوم ندارند نیز با این حوزه همراه کند و به همین دلیل باید از ظرفیتهای هنری برای ترویج علم بیشتر استفاده کرد.
۱۱ هزار هنرجو در مرکز آموزش نجوم ادیب فعالیت دارند
حیدری با اشاره به سابقه فعالیت مرکز آموزش نجوم ادیب گفت: این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرده و طی سالهای فعالیت خود حدود ۱۱ هزار هنرجو در آن آموزش دیده یا در فعالیتهای مرتبط با نجوم مشارکت داشتهاند.
وی افزود: این آمار نشان میدهد که علاقهمندی به نجوم در میان اقشار مختلف جامعه، بهویژه کودکان، نوجوانان و جوانان، ظرفیت قابل توجهی دارد و میتوان با برنامهریزی مناسب این علاقه را به مسیر آموزشی و تخصصی هدایت کرد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: مرکز آموزش نجوم ادیب از ظرفیت و سابقه مناسبی برخوردار است و تلاش ما این است که این مجموعه در سالهای آینده بیش از گذشته توسعه پیدا کند و بتواند فرصتهای جدیدی را برای علاقهمندان به نجوم فراهم کند.
وی تأکید کرد: توسعه این مرکز تنها به معنای افزایش فعالیتهای آموزشی نیست، بلکه میتواند به ایجاد بسترهای تازه برای فعالیتهای فرهنگی، علمی و هنری و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در حوزه نجوم منجر شود.
تلفیق علم و هنر؛ راهی برای جذابتر شدن آموزش نجوم
حیدری با تأکید بر نقش هنر در آموزش مفاهیم علمی اظهار کرد: زبان هنر میتواند بسیاری از مفاهیم علمی را برای مخاطب قابل فهمتر و جذابتر کند و تلفیق این دو حوزه، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، ظرفیت آموزشی بالایی دارد.
وی افزود: زمانی که مخاطب بتواند یک مفهوم علمی را علاوه بر آموزش، از طریق تصویر، نقاشی، داستان، خلاقیت و سایر قالبهای هنری تجربه کند، ارتباط عمیقتری با آن برقرار خواهد کرد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: جشنواره ملی سالانه ترویج نجوم ادیب نیز از همین منظر اهمیت دارد و میتواند به محلی برای کنار هم قرار گرفتن هنرمندان، مربیان، استادان، کودکان، نوجوانان و علاقهمندان به نجوم تبدیل شود.
تقویت حضور نسل جوان در فعالیتهای نجومی ضروری است
حیدری با بیان اینکه توسعه فعالیتهای نجومی نیازمند توجه جدی به نسل جوان است، گفت: جوانانی که علاقهمند به شناخت آسمان و تجربه در این حوزه هستند باید فرصت حضور، آموزش و فعالیت پیدا کنند و مجموعههای فرهنگی و آموزشی میتوانند نقش مهمی در ایجاد این فرصتها داشته باشند.
وی ادامه داد: امیدواریم با توسعه مرکز آموزش نجوم ادیب و استمرار برنامههایی مانند جشنواره ملی ترویج نجوم، زمینه برای حضور گستردهتر جوانان و علاقهمندان در فعالیتهای علمی و فرهنگی فراهم شود.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان همچنین از حضور شرکتکنندگان از نقاط مختلف کشور در این جشنواره قدردانی کرد و گفت: حضور هنرمندان، مربیان، استادان و شرکتکنندگانی از چندین استان کشور نشاندهنده ظرفیت این رویداد برای ایجاد ارتباط میان فعالان حوزه نجوم و هنر در سطح ملی است.
وی افزود: استمرار چنین رویدادهایی میتواند به تبادل تجربه، معرفی استعدادها و گسترش جریان ترویج علم کمک کند و امیدواریم در دورههای آینده شاهد حضور گستردهتر علاقهمندان و تولید آثار خلاقانهتر در این زمینه باشیم.
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