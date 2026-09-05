به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش کمدی «یک روز آفتابی» نوشته اسلاومیر مروژک، با ترجمه شقایق الکائی و به کارگردانی درسا آقائی، مهر و آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ در عمارت هما میزبان مخاطبان است.
درسا آقائی، کارگردان و تهیهکننده این اثر، پیش از این کارگردانی نمایش «این زندگی مال کیه؟» را برعهده داشته است. وی همچنین تهیهکنندگی نمایش «صد در صد مرده» را در کارنامه دارد.
در خلاصه داستان این نمایش کمدی آمده است: «خوشبختترین مرد و بدبختترین مرد دنیا در آخرین لحظات زندگی سر راه هم قرار میگیرند و بر سر اینکه چه کسی بدبختتر است، با یکدیگر به رقابت میپردازند؛ اما با ورود زنی، همهچیز تغییر میکند.»
تهیهکنندگی «یک روز آفتابی» را درسا آقائی و پرستو ایران برعهده دارند و ملیکا ملکمحمدی نیز مجری طرح این پروژه است.
جزئیات مربوط به گروه بازیگران و دیگر عوامل اجرایی، همچنین زمان آغاز پیشفروش بلیت «یک روز آفتابی» بهزودی اعلام میشود.
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