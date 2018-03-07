چرا درختان ولیعصر خمیده شده اند/ مهاجرت خطرناک به پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست رونمایی از مستند «پایتخت» به کارگردانی علی نیکبخت که در خبرگزاری مهر برگزار شده بود، گفت: خوشبختانه به مشکلات تهران در این مستند به خوبی پرداخته شده، هرچند برخی از مشکلات فرهنگی از جمله ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرحزاد مطرح نشده بود. مشکلات ایمنی بازار و بافت فرسوده برخی از معضلات تهران هستند؛ هر چند که در تهران در خصوص نوسازی بافت فرسوده از شهرهای دیگر جلوتر هستیم، اما وسعت بافت فرسوده ای که در تهران وجود دارد در سایر شهرها وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع برج باغ ها که در این مستند به عنوان عامل تخریب بافت ها عنوان شده بود، گفت: چیزی به نام برج باغ نداریم. برج به ساختمان بالای ۱۲ طبقه گفته می شود و در این باغ ها چنین ساختمان هایی وجود ندارد. بر اساس این مصوبه، صاحبان باغ ها برای آنکه درختان خود را حفظ کنند می توانند در ۳۰ درصد زمین خود ساختمان بسازند که معمولا پیش از این نیز چنین ساختمانی در باغ ها وجود داشته و تنها اجازه ساخت طبقات بیشتر داده می شد.

چمران با بیان اینکه در حال حاضر یک درخت هم خشک شود شامل حال جریمه های سنگین خواهد شد، گفت: بر اساس مصوبه ای که برای حفاظت از باغات داشتیم، ۷۰ درصد درختان حفظ می شد، در حالیکه پیش از این برای ساخت و ساز، درختان را به بهانه های مختلف خشک می کردند. در حال حاضر نیز پیشنهاد بهتری برای جایگزین کردن این مصوبه ندارند. این مربوط به باغات زیر ۲ هزار متر است و اجازه هیچ گونه ساخت و ساز در باغات بزرگ مقیاس را نداده ایم.

با فروش تراکم در تهران، درآمد شهرداری چشمگیر شد. اتوبان ها و پل ها، فرهنگسراها ساخته شده و تحولی در شهر به وجود آمد که خودش یک نوع جاذب جمعیت بود اما فرو ریختن قوانین شهری از همین نقطه آغاز شد رئیس شورای شهر چهارم با اشاره به موضوعات اشاره شده در خصوص حومه تهران و اینکه برای حومه برنامه ریزی نشده است، گفت: از سال ها پیش برای تهران و حومه برنامه ریزی شده و کارگروهی در زمان پهلوی به عنوان کارگروه توسعه شهری که رئیس آن شخص شاه بود و اگر در جلسات حاضر نبود، نخست وزیر شرکت می کرد، در خصوص گسترش ناپایدار و نامتوازن تهران جلسه برگزار می کردند. بعد از انقلاب نیز چنین جلساتی تشکیل شد و در دهه ۷۰ طرحی برای اداره تهران که بدون برنامه اداره می شد، تدوین شد تا شهرداری که بیشتر بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و شهردار تصمیم می گرفتند، بر اساس این طرح پنجساله تهران را اداره کنند که معروف است شهردار وقت این طرح را در کشوی میزش گذاشت یا در عمل به آن توجهی نکرد.

وی در خصوص اینکه آن زمان هم موضوع انتقال پایتخت مطرح شده بود، گفت: آن زمان شهردار از رئیس جمهور درخواست کرده بود اداره تهران را با آزادی عمل به شهرداری بسپارند و ریشه بسیاری از قانون شکنی ها در آن زمان شکل گرفت که ساختمان ها بدون طرح، با تراکم های بالا مجوز ساخت می گرفتند و درآمد شهرداری ها ناگهان بالا رفت. خاطرم هست پیش از این حبیبی شهردار تهران صبح های پنجشنبه از طریق رادیو با مردم گفتگو می کرد و می گفت بودجه شهرداری تهران ۱۵ میلیارد تومان است و با این بودجه به درستی نمی شود شهر را اداره کرد اما ناگهان با فروش تراکم، درآمد شهرداری چشمگیر شد. اتوبان ها و پل ها، فرهنگسراها ساخته شده و تحولی در شهر به وجود آمد که خودش یک نوع جاذب جمعیت بود اما فرو ریختن قوانین شهری از همین نقطه آغاز شد و ما به سمت فروش شهر رفتیم تا چهره پایتخت را عوض کنیم.

چمران ادامه داد: در حال حاضر صدها ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که در این سال ها ساخته شده و تعدادی از آنها پروانه ساخت ندارند و سابقه ای نیز وجود ندارد که این ساختمان ها چگونه ساخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به جلسات برنامه ریزی برای شهر تهران در بعد از انقلاب گفت: در این جلسات قرار بود برای شهر تهران و مجموعه اطرافش مانند کرج، شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، لواسانات تصمیم گیری شود اما چون ریاست این مجموعه را به استانداری تهران واگذار کرده بودند و زور آن به وزرا نمی رسید، این جلسات خروجی نداشت. ما در سال ۸۴ جلسات فشرده ای با حضور رئیس جمهور و معاون اول برگزار کردیم و طرح جامع تهران شکل گرفت.

مشکل ایجاد حاشیه نشینی در تهران ناشی از مشکلات اقتصادی در سایر استان هاست

چمران مشکل ایجاد حاشیه نشینی در تهران را ناشی از مشکلات اقتصادی در سایر استان ها دانست و گفت: رشد جمعیت در شهرستان های اطراف تهران از خود تهران بیشتر است و جالب آنکه رشد جمعیت شهر تهران از متوسط کل کشور کمتر است، این نوع مهاجرت، مهاجرت خطرناکی است زیرا مشکلات این حاشیه نشینی وارد شهر تهران می شود. ترافیک و دودش مربوط به مردم تهران است و کاری نیز نمی توانیم بکنیم، اگر پایتخت هم منتقل شود باز هم همین اتفاق می افتد، باید ریشه ها را درست کرد.

بیشتر این درختان به خاطر دود زیاد آسیب دیده اند و خیلی هایشان پوک است. برخی از این درختان را با سیمان پر کرده اند که فقط سرپا بمانند و آن هم تنها دلیلش دود فراوانی است که در این خیابان وجود دارد وی ادامه داد: باید دید چرا روستاها آب و هوای خوب را رها می کنند و به تهران گران و آلوده می آیند. باید برای ایجاد درآمد در شهرهای کوچک و روستاها کاری کرد. اگر درآمد وجود داشته باشد، چنین مهاجرت هایی شکل نمی گیرد اما در غیر این صورت دور تهران را دیوار بکشیم، شهر را گران کنیم باز هم این اتفاق می افتد.

چمران در خصوص درختان ولیعصر نیز گفت: بیشتر این درختان به خاطر دود زیاد آسیب دیده اند و خیلی هایشان پوک است. برخی از این درختان را با سیمان پر کرده اند که فقط سرپا بمانند و آن هم تنها دلیلش دود فراوانی است که در این خیابان وجود دارد. همچنین ساخت و سازهایی که در دو سوی خیابان ولیعصر است باعث شده نور خورشید به درختان نرسد که مصوبه ای داشتیم که این ساختمان ها باید عقب نشینی کنند تا نور خورشید به درختان بتابد. اگر دقت کنید این درختان برای اینکه نور بگیرند به سمت میانه خیابان خم شده اند.