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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۶

امشب فینال «هوش برتر» پخش می‌شود/ معرفی چهار نفر برتر مسابقه

امشب فینال «هوش برتر» پخش می‌شود/ معرفی چهار نفر برتر مسابقه

قسمت فینال برنامه «هوش برتر» امشب ۱۶ اسفندماه از شبکه نسیم پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای برنامه، «هوش برتر» امشب چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با پخش قسمت فینال مسابقه به معرفی نفرات برتر اول تا چهارم می پردازد.

این فصل از مسابقات «هوش برتر» با اجرای افشین زی نوری و تهیه کنندگی و کارگردانی پیمان پورمقیمی در ۳۶ قسمت از شبکه نسیم پخش شد و نفرات پنجم تا هشتم نیز مشخص شده و جوایز خود را دریافت کرده اند.

امشب نیز قرار است چهار نفر راه یافته به مرحله پایانی مسابقه با یکدیگر به رقابت بپردازند و نفرات اول تا چهارم در آخرین قسمت از فصل زمستانه این مسابقه مشخص شوند.

«هوش برتر» از یک اتاق فکر برخوردار است که هفت نفر با مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مختلف سوالات آن را طراحی می کنند.

شرکت کنندگان مسابقه «هوش برتر» از میان نخبگان دانشگاهی انتخاب می شوند و در این فصل از میان ۱۱ هزار نفر داوطلب، شرکت کنندگان انتخاب شدند.

این مسابقه نامزد دریافت جایزه بهترین مسابقه استودیویی، برترین اجرا و بهترین طراحی صحنه و دکور از چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم شد.

کد مطلب 4246246
زهرا منصوری

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