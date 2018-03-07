به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای سفری سه روزه در انگلیس به سر می برد، ترزا می نخست وزیر این کشور در اظهاراتی تنها به ابراز نگرانی از اوضاع رقت بار در یمن بسنده کرد.

نخست وزیر انگلیس که هم اکنون در پارلمان این کشور در حال پاسخگوئی به برخی از سؤالات نمایندگان است، در اظهاراتی به حمایت از مداخله خونین ریاض در یمن نیز پرداخت.

این درحالیست که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس در نشست کنونی پارلمان این کشور خطاب به ترزا می تصریح کرد که لندن نباید از محکوم کردن عربستان به دلیل قتل و عام در یمن ترسی به خود راه دهد.

رهبر حزب مخالف انگلیس در این نشست با تأکید بر لزوم توقف فوری درگیری ها در یمن تأکید کرد که تعداد زیادی کودک در این کشور بر اثر وبا و یا حملات سعودی ها و نیز قحطی در یمن جان خود را از دست داده‌ اند.

ترزا می در پاسخ مدعی شد: ما نیز نگران اوضاع در یمن هستیم و این نگرانی را در این دیدار به اطلاع بن سلمان رسانده ایم!

نخست وزیر انگلیس در ادامه گفت: مداخله ریاض در یمن به خواست دولت این کشور بوده و مورد حمایت سازمان ملل است؛ پس ما هم از این امر حمایت می کنیم.

وی در تلاش برای توجیه اقدام لندن در فروش تسلیحات به ریاض ادعا کرد: نظارت سختی را بر صادرات سلاح داریم و اگر ارسال این تسلیحات خارج از قانون صورت پذیرد، خواستار تحقیق در آن مورد خواهیم بود!