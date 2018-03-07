امانت و خام فروشی بلای جان فرش تبریز/بازار تبریز متولی خاصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،عصر روز چهارشنبه نشستی با هدف بررسی مسایل و مشکلات هنر – صنعت فرش دستبافت تبریز در اتاق اصناف تبریز برگزار شد در این همایش که با حضور فعالان این بخش برگزار شد ، ارایه دیدگاهها و نکته نظرات فعالان این هنر – صنعت با حضور مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان، هیئت رئیسه اتاق اصناف تبریز، معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تبریز، هیئت مدیره و اعضای اتحادیه فرش فروشان کلانشهر تبریز مطرح شد.

صنعت فرش دستبافت تبریز نیازمند توجه ویژه مسئولان استان

فرهاد چمنی، رئیس اتحادیه فرش فروشان کلانشهر تبریز در این نشست با بیان اینکه صنعت فرش دستبافت تبریز نیازمند توجه ویژه مسئولان استان است ، گفت: رکود حاکم بر بازار و نبود صادرات و نبود حمایت واقعی از سوی متولیان امر به ویژه مسئولان استان همگی مزید بر علت وضعیت نامطلوب فعلی این هنر - صنعت شده است.

وی با اشاره به اینکه، یکی از ایرادت بزرگ ما در استان عدم استفاده از فرصت های بوجود آمده می باشد؛ تصریح کرد: در سالهای اخیر سه رویداد مهم در کلانشهر تبریز اتفاق افتاده که هر کدام به نوبه خود یک اتفاق مبارک و نیازمند توجه ویژه متولیان امر و تصمیم گیران استان است، ولی متاسفانه آنطور که شایسته بود عمل نگردیده و این نوع برخوردها موجب فرصت سوزی می گردد.

رئیس اتحادیه فرش فروشان کلانشر تبریز، اضافه کرد: یکی از این رویدادها، ثبت جهانی بازار تبریز به عنوان بزرگترین بازار مسقف و سرپوشیده در سازمان یونسکو و حقیقتا این امر مبارک فرصتی مغتنم برای اصناف و بازاریان به خصوص فعالان صنعت - هنر فرش دستباف تبریز است و تیمچه مظفریه به عنوان نماد بازار هنر - صنعت فرش دستبافت تبریز در قلب بازار سرپوشیده قرار گرفته و این امر نشانگر اهمیت این ثبت در عرصه جهانی و داخلی بوده و فرصتی طلایی برای بسط و گسترش هنر - صنعت فرش دستبافت تبریز و رونق بیشتر می باشد و متولیان امر باید از این فرصت کمال استفاده را ببرند، ولی متاسفانه تاثیری در تحرک و رونق و چابکی هنر – صنعت فرش دستبافت نداشته است و انتظار بنده و هیئت مدیره و همه فعالان توجه ویژه دولت محترم و متولیان امر می باشد.

چمنی، ادامه داد: دومین رویداد مهم که در سال ۱۳۹۴ تحقق یافته است، انتخاب تبریز در بین ۱۱۰ شهر دنیا به عنوان شهر خلاق و به عبارتی شهر جهانی تولید فرش می باشد که این انتخاب یک فرصت ارزشمند و بالقوه برای کلانشهر تبریز و هنر - صنعت فرش دستبافت می باشد و باید به بالفعل تبدیل گردد.

وی، با عنوان اینکه سومین رویداد مهم انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی است و این یک فرصت استراتژیک و مهم می باشد که در صورت عدم تحقق برنامه ها تدوین شده به یک تهدید تبدیل خواهد شد؛ اظهارداشت: نکته بسیار مهم و حائزاهمیت این است که این چنین فرصت هایی کمتر برای شهری ایجاد می گردد و تبریز شهر اولین ها در سایه تلاش و همت و هنرنمایی هنرمندان و صنعتگران توانسته شایستگی های خود را نشان دهد و جهان به این پتانسیل ها پی برده ولی متاسفانه در داخل چندان به این امر توجه نشده و باید مسئولان در سطح کلان و استان و شهرستان برنامه ریزی لازم برای استفاده بهینه از این سه رویداد مهم داشته باشند.

در حال حاضر رکود جهانی موجب شده تا بازارهای خارجی را از دست بدهیم و صادرات در حد صفر و حتی منفی باشد و در این بازار عملا عرضه با تقاضا همخوانی نداشته و صنعت - هنر صنعت فرش دستبافت در وضعیت خوبی قرار ندارد. این فعال حوزه فرش دستبافت تبریز، در ادامه با اشاره به اینکه بعد از این سه مساله مهم که توجه به آنها در رونق بازار و اصناف و به ویژه هنر - صنعت فرش دستبافت تاثیر مستقیم خواهد داشت؛ توجه به مشتری مداری و تولید فرش هایی بر اساس خواسته و سلیقه مشتری بسیار مهم است، بیان داشت: در عصر حاضر مشتریان و توجه به نظر و خواسته جزو اولویت و اصول اساسی بازار می باشد. با گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری های روز و پیدایش و گسترش سریع اینترنت و شبکه های اجتماعی و ارتباطی؛ علم بازاریابی و فروش نیز در جوامع توسعه یافته و گام با گام به سمت پیشرفت حرکت کرده و توانسته در بازار و تجارت و اقتصاد نقش آفرینی نماید. در وضعیت فعلی نحوه فروش دگرگون و عرضه محصولات رقابتی شده است.

چمنی، افزود: در حال حاضر رکود جهانی موجب شده تا بازارهای خارجی را از دست بدهیم و صادرات در حد صفر و حتی منفی باشد و در این بازار عملا عرضه با تقاضا همخوانی نداشته و صنعت - هنر صنعت فرش دستبافت در وضعیت خوبی قرار ندارد، به راستی باید چه کار کرد؟

وی با تاکید بر اینکه باید برای برون رفت از شرایط فعلی از خودمان شروع کنیم، اعلام کرد: یعنی اینکه با توجه به فرصت های بالقوه ای که در بازار و فرش دستبافت تبریز داریم و به آنها اشاره گردید، می توان با استفاده بهینه آن فرصت ها را به مرحله بالفعل رسانید و گام اساسی برای حل مشکلات و رسیدن به جایگاه واقعی برداشت.



رئیس اتحادیه فرش دستبافت کلانشهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید از خام فروشی تولیدات فرش در استان جدا خودداری گردد، فرش تولید شده قبل از فروش باید شستشو و به صورت تمیز در اختیار مشتریان قرار گیرد چرا که در این صورت بسیاریی از عیب های فرش مشخص و رفع گردیده و در تولیدات بعدی ایرادت اصلاح و این امر عملا برخی مشکلات را حل و فصل خواهد کرد.

فروش امانتی و نسیه ای هویت فرش تبریز را به خطر انداخته است

چمنی، تصریح کرد: توجه به دکوراسیون و ویترین بندی خوب و مناسب در جهت معرفی هنر – صنعت فرش دستبافت یک ضرورت است بطوری که وقتی مغازه های فرش فروشی به شکل کاملا خوب با آویزان کردن فرش و تبدیل به گالری فرش دستبافت تبریز بشوند عملا این امر خود به خود موجب جذب مشتری و به تبع آن رونق بازار و اصناف و به ویژه صنعت- هنر فرش دستبافت تبریز خواهد شد.

با فروش نسیه ای و از طریق دلالان عملا به دست خودمان این هنر - صنعت را خار و ذلیل و به دست خودمان آن را نابود می کنیم. وی خاطرنشان کرد: از امانت دادن و فروش نسیه ای کاملا خودداری گردد. فرش دستبافت تبریز اصالت و هویت و نماد تبریز بوده و ارزش و منزلت آن را باید خودمان با فروش نقدی و به قیمت واقعی نگه داریم. با فروش نسیه ای و از طریق دلالان عملا به دست خودمان این هنر - صنعت را خار و ذلیل و به دست خودمان آن را نابود می کنیم.باید تولیدکنندگان و بافندگان با عشق و علاقه و با استفاده از هنر خود فرش های مورد دلخواه مردم را تولید کنند و وقتی مشتریان برای تهیه فرش مورد دلخواه خود به کالری ها مراجعه می کنند هرگز با کلمه نداریم روبرو نشوند، واقعیت این است که به دلیل نبود برخی فرش ها در بازار عملا مشتریان دست خالی از بازار برگشته و تداوم این امر به مرور زمان به سوق یافتن مشتریان فرش دستبافت تبریز به بازارهای دیگر و فرش های ماشینی خواهد انجامید. بنابراین باید تلاش کرد فرش های که به نام تبریز بوده و در تبریز تولید می شود را تولید و به بازار عرضه نمود.

چمنی، با اعلام اینکه باید ارتقای کیفیت تولیدات مورد توجه ویژه قرار گیرد، بیان داشت: زیرا کیفیت خوب موجب افزایش قیمت، انعطاف پذیری، سرعت پاسخگویی و مسئولیت پذیری، موقعیت یابی و همکاری و نوآوری، همبستگی و یکدلی خواهد شد و وقتی کیفیت خوب باشد، تقاضا نیز بالا رفته و این امر هم باعث رونق بازار فرش و موجب رضایت مشتریان و یافتن مشتریان وفادار و در نهایت رساندن هنر – صنعت فرش دستبافت تبریز به جایگاه واقعی خود خواهد شد و این هدف نهایی بنده و هیئت مدیره و تمامی دلسوزان و فعالان این هنر – صنعت می باشد.

بازار تبریز متولی خاصی ندارد

وی در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد اینکه متاسفانه بازار تبریز متولی ندارد و مشخص نیست به مسائل و مشکلات بازار تبریز چه ارگان و نهادی رسیدگی خواهد کرد، اعلام کرد: وقتی سخن از وقتی سخن از ثبت جهانی فرش تبریز و یا ثبت بازار تبریز و تبریز ۲۰۱۸ می شود، استانداری و شهرداری و سازمان گردشگری و ... خود را متولی بازار معرفی و موفقیت های کسب شده را به نام خود بیان می کنند ولی وقتی سخن از مشکلات و مسائل بازار به میان می آید آن وقت هیچ ارگانی مسئولیت قبول نکرده و توپ را به میدان دیگری می اندازد ثبت جهانی فرش تبریز و یا ثبت بازار تبریز و تبریز ۲۰۱۸ می شود، استانداری و شهرداری و سازمان گردشگری و ... خود را متولی بازار معرفی و موفقیت های کسب شده را به نام خود بیان می کنند ولی وقتی سخن از مشکلات و مسائل بازار به میان می آید آن وقت هیچ ارگانی مسئولیت قبول نکرده و توپ را به میدان دیگری می اندازد. واقعا برای ما مشخص نیست که متولی بازار کیست؟! از مسئولان استدعا داریم در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشه کنند.

رئیس اتحادیه فرش دستبافت تبریز، ادامه داد: هنر – صنعت فرش دستبافت از لحاظ اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی جزو صنایع مهم استان می باشد و با کمترین هزینه و سرمایه گذاری می توان به ایجاد اشتغال و کسب درآمد از طریق تولید فرش دستبافت دست یافت و نیازمند توجه ویژه دولت و مسئولان و متولیان امر به این پتانسیل مهم می باشدو شایسته است از این هنر – صنعت بومی و ریشه دار که چندان سرمایه گذاری نیاز ندارد، مورد حمایت جدی قرار گیرد.



چمنی، با تاکید بر اینکه توجه به مشتری مداری و مشتری را به عنوان ولی نعمت خود دانستن و اهمیت دادن به خواسته و مطالبات مشتریان باید سرلوحه خود قرار دهیم، بیان داشت: زیرا علم مدیریت و بازاریابی و فروش تاکید دارد که یک مشتری وفادار و رضایت مند می تواند مشتریان بعدی را به دنبال داشته باشد و مشتری اساس و پایه کار تجارت است اگر مشتری نباشد دیگر کار تجارت و اقتصاد معنایی ندارد و در کشورهای پیشرفته مشتری به عنوان سلطان و پادشاه در کار تجارت بوده و این اهمیت مشتری را نشان می دهد و باید در کشور ایران به ویژه تبریز به مشتری مداری و رفتار مناسب با مشتریان توجه گردد ولی متاسفانه در ایران مشتری ارباب رجوع است و این دیدگاه کاملا غلط و با اصول تجارت همخوانی ندارد.



وی در خاتمه گفت: امیدوارم با همفکری و مشارکت و تعامل خوب بین همه فعالان و دلسوزان هنر – صنعت فرش دستبافت تبریز و همه متولیان و مسئولان استان بتوانیم این هنر - صنعت را به جایگاه واقعی خود در جهان برسانیم.

زیرک نائب رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز نیز با اشاره به برخی مسایل هنر – صنعت فرش دستبافت اشاره و در ادامه بشیری دبیر اتحادیه فرش فروشان تبریز به تشریح عملکرد اتحادیه و برخی مشکلات پرداخته و در نهایت هاشمی رئیس اتاق اصناف تبریز، مهندس عالی باف معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز، بابایی رئیس اداره امور اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت استان هر کدام نکته نظرات خود را پیرامون برخی مسایل و مشکلات هنر – صنعت فرش دستبافت تبریز سخنرانی نمودند.

شایان ذکر است: در پایان با اهدای لوح تقدیر از برخی پیشکسوتان و فعالان فرش دستبافت تبریز تجلیل به عمل آمد.