به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در مورد سابقه برگزاری آیین اعتکاف در مسجد جامع گوهرشاد اظهار کرد: دو ماه قبل از برگزاری اعتکاف ظرفیت مسجد گوهرشاد تکمیل می‌شود و همه ساله شاهد ثبت‌نام گسترده داوطلبان برای شرکت در اعتکاف مسجد گوهرشاد هستیم و این اتفاق مبارک در نوع خودش کم‌نظیر است.

وی افزود: مسجد جامع گوهرشاد ظرفیت دو هزار نفر برای برگزاری اعتکاف دارد که خواهر و برادر هر کدام هزار نفر در این مراسم شرکت خواهند کرد.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره برگزاری برنامه اعتکاف ویژه جوانان توسط موسسه جوانان آستان قدس رضوی در سال گذشته، بیان کرد: امسال در ۱۴ استان پیش‌بینی برگزاری اعتکاف جوانان با ظرفیت چهار هزار نفر شده است که با مشارکت تشکل‌های فرهنگی مردمی این برنامه اجرا می‌شود و ۲۰۰ مربی و طلبه همراهی معتکفان را بر عهده دارند.

وی افزود: با ستاد جشنواره اعتکاف مذاکره کرده و اعلام آمادگی کردیم تا با همکاری متقابل بتوانیم در سال‌های آینده از حضور خوب جوانان در موسوم اعتکاف حمایت کنیم. تولید محصولات فرهنگی متناسب با برگزاری اعتکاف و نیازمندی‌های معتکفان یکی از این حمایت‌ها است که موسسه به‌نشر این کار را عهده‌دار شده است و امیدواریم بتوانیم این کار را اجرایی کنیم.

گنابادی‌نژاد حضور پرشور اقشار مختلف در اعتکاف را یک ظرفیت ممتاز و ارزشمندی دانست و اظهار کرد: مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی این است تا استقبال گسترده جوانان را طی سال در عرصه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی کرده و استمرار ارتباط داشته باشند. در آستان قدس رضوی این مسئولیت به موسسه جوانان واگذار شده است و امیدواریم این برنامه اجرایی بشود و دستاورد خوبی از این جهت شاهد باشیم.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با ابراز نگرانی از خطرهای فراوانی که در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، بیان کرد: مرکز زنان و خانواده سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در نظر دارد برنامه‌ای را برای تعامل و ارتباط با خواهران شرکت کننده در اعتکاف داشته باشد.