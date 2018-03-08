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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۰

به منظور شرکت در مسابقات فوتسال دانشجویان جهان؛

اردوی تیم فوتسال دانشجویان ایران از ۲۲ اسفند آغاز می شود

اردوی تیم فوتسال دانشجویان ایران از ۲۲ اسفند آغاز می شود

نخستین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانشجویان ایران با هدف حضور در رقابتهای قهرمانی دانشجویان جهان در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، رقابتهای فوتسال قهرمانی دانشجویان جهان مرداد ماه سال آینده در قزاقستان برگزار می شود و فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی قصد دارد تیم ایران را در این مسابقات شرکت دهد. به همین منظور کادر فنی این تیم ۲۳ دانشجوی منتخب از دانشگاه های سراسر کشور را به اولین اردوی انتخابی دعوت کردند. 

این اردوی انتخابی از سه شنبه ۲۲ اسفند ماه به مدت سه روز در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار می شود. 

اسامی بازیکان دعوت شده به اردوی تیم ملی دانشجویان ایران، برای شرکت در مسابقات دانشجویان جهان به این شرح است : 
سجاد بابایی، علی حمداللهی، علی رحیمی، شهاب طالبی،علیرضا رفیعی ، مرتضی عزتی ، توحید لطفی ، مسلم اولاد قباد محمدرضا کرد مشهدی ، مراد ناظری ،میلاد چراغی ، مهدی زاهدی ،طاها نعمتیان ، مهدی فتحی ، دانیال گیولی ، محمدرضا درستانی ، امین مجیدی پور ، علی محمودی ، محمد جامع ، سید مصطفی فخری ، محمد زارعی ، حمید قهرمانی ، کریم مهدی زاده

گفتنی است دعوت شدگان به اردو باید عصر روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه در محل مهمانسرای شماره ۲ مرکز ملی فوتبال به کادر فنی معرفی کنند. 

این رقابتها از ۲۸ مرداد ماه سال ۹۷ الی چهارم شهریور ماه به میزبانی آلماتی قزاقستان برگزار می شود.

کد مطلب 4246556
رضا خسروي

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    نظرات

    • مهدی رسولی IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشيد من در دانشگاه آفاق ارومیه درس میخونم و در یکی از تیم های ارومیه در رشته فوتسال فعالیت میکنم برای تیم ملی هم آمادگی دارم لطفا شرایطشو اعلام کنید.

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