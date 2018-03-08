زنان در کشور هرجا مسئولیت داشتند٬ موفق شدند

به گزارش خبرنگار مهر٬ فاطمه هاشمی رفسنجانی در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: کنگره ملی زنان موفق ایران یکی از محدود همایش هایی است که فعالیت های خودش را ادامه می دهد و به واسطه برگزاری این کنگره و تلاش های صورت گرفته در کشور، اکنون توانستند مصوبه ای را از دولت گرفته اند که ۳۰ درصد از بانوان در دستگاههای اجرایی مشغول به کار شوند.

وی اضافه کرد: امروز مصادف با روز جهانی زن و فردا هم مصادف با ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) است یعنی ۱۴۰۰ سال پیش حضرت زهرا الکویی برای زنان جامعه خودشان بودند و امروز هم ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ملکه سبا، حضرت مریم (س)، آسیه، حضرت زینب و حضرت فاطمه (س) از زنانی هستند که از آنها در قرآن نام برده شده است و حضرت فاطمه زهرا (س) با عمر کوتاه و در شرایط سیاسی که حضرت علی (ع) تحت فشارهای زیاد بودند سخنرانی بزرگی را انجام دادند و از حق خودشان دفاع کردند.

وی ادامه داد: امروز وظیفه ما این است که اسلام واقعی را در جامعه بیاوریم و همانطوری که آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید داشتند که اگر جهان بینی اسلام را بشناسیم امروزه نباید در جامعه خودمان تبعیض داشته باشیم چون هر حقوقی که دارند در برابر آن وظایفی هم دارند اما متاسفانه با شعارهایی که می دهند مانع از آن شده که تاکنون به چیزی که اسلام گفته آن را دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب حرکت وسیعی در این زمینه آغاز شد و امروز می بینیم هنوز عده ای به دنبال افراط و تفریط زمان اول انقلاب هستند و این افراط و تفریط ها در جامعه است و ما مسئول هستیم و ما به عنوان زن ایرانی و زن مسلمان وظیفه داریم چون می خواهیم در ایران زندگی کنیم باید بدانیم چه حرکتی می خواهیم انجام دهیم.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: گاهی در انجمن ها و حرکت های زنان می بینیم که همه باید واقع بین باشیم و جهان بینی باید اسلامی باشد ولی باید مقتضیات زمان و مکان را نسبت به آن بسنجیم و مسئولان ما باید به این امر توجه کنند و شما زنان هستید که باید این زمینه را ایجاد کنید.

وی ادامه داد: پدرم همیشه تاکید می کرد یکی از مشکلات زنان در جامعه قوانین است و بهترین مکان برای تغییر قوانین مجلس شورای اسلامی است باید سوال کرد که چرا زنان بیشتری به مجلس نمی روند چون ما نمی خواهیم و باید این را آسیب شناسی را انجام داد که چرا زنان به زنان رای نمی دهند یا اینکه ما زنان جامعه خودمان را نمی شناسیم.

وی تصریح کرد: باید روی این موضوعات کار شود و آسیب شناسی حضور زنان در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیری کشور باید صورت گیرد ما می توانیم ۳۰ تا ۴۰ درصد زنان را به مجلس بفرستیم تا گام بزرگی برای تحقق حقوق زنان داشته باشیم و اگر زنان دنبال حق خودشان نروند نمی توانند به حق شان برسند باید در این زمینه هزینه دهیم تا به خواسته هایمان برسیم و این محقق نخواهد شد مگر اینکه بانوان با همدلی و آگاهی و بینش در کنار هم به نتیجه مثبتی در این زمینه برسند.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز زنان با سواد و موفقی در بالاترین سطح در کشور داریم و هرجا مسئولیتی دارند موفق بوده اند و نشان دادند که می توانند موفقیت داشته باشند.