شرط افزایش مستمری مددجویان و جذب نیازمندان در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، افزایش سه برابری مستمری مددجویان تحت حمایت این نهاد را موجب تحولی چشمگیر در کمک رسانی به نیازمندان در سال جاری دانست و افزود: امسال برای اشتغال ۱۴۰ هزار مددجو، دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که تا پایان سال جاری ۸۵ درصد و تا خردادماه سال ۹۷ صد درصد این مبلغ جذب می شود.

وی ادامه داد: همچنین امسال هزار میلیارد تومان از صندوق قرض الحسنه امداد ولایت تسهیلات کارگشایی و اشتغال زایی به مددجویان و نیازمندان پرداخت شد که این رقم سال آینده به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

فتاح با اشاره به افزایش بودجه کمیته امداد و سازمان بهزستی از چهار هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به هفت هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده، افزود: اگر این اعتبار مصوب شود، علاوه بر افزایش مستمری مددجویان متناسب با تورم، امکان ورود افراد نیازمند به چرخه حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی فراهم می شود.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتبار اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، یادآور شد: امیدواریم این کاهش اعتبار در مجلس مصوب نشود چراکه خوش‌حسابی مددجویان کمیته امداد در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها به همگان ثابت شده است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه مشارکت های مردمی در سال ۹۶ با ۳۰ درصد افزایش به دو هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: افزایش کمک های مردمی نتیجه افزایش اعتماد عمومی به کمیته امداد است در واقع به هر میزانی که این نهاد شفاف عمل کند، نتیجه مطلوب‌تری در کمک به نیازمندان کسب خواهد کرد.

وی از جذب ۹۲ درصدی بودجه چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی این نهاد در سال جاری خبر داد و یادآور شد: دولت وعده داده است که بودجه کمیته امداد به طور ۱۰۰ درصد جذب شود.

فتاح، تعداد ایتام تحت حمایت کمیته امداد را ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: به طور متوسط هر یتیم پنج حامی دارد و متوسط دریافتی ماهانه هر فرد ۱۶۰ هزار تومان است.

وی از کاهش ۱۵ درصدی جامعه تحت حمایت کمیته امداد خبر داد و گفت: جمعیت تحت حمایت از یک میلیون و ۷۴۰ هزار خانوار به یک میلیون و ۵۱۰ هزار خانوار کاهش یافت. البته امسال مراجعه به کمیته امداد برای ورود به چرخه حمایتی افزایش یافته است که با ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال زایی می‌توان این مراجعات را کاهش داد.

رئیس کمیته امداد اعلام کرد: هزینه‌های جاری کمیته امداد طی دو سال اخیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.