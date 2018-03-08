هویت افراد جامعه از طریق آثار مکتوب منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کاظم نسب الباجی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح ملی کتابخانه گردی که در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوزستان، استانی متشکل از چند قومیت و زبان است و به همین دلیل در این منطقه انجام فعالیت های فرهنگی مهم تر از سایر مناطق است.

وی افزود: هویت و زبان های مختلف از طریق کتاب و فرهنگ مکتوب نسل به نسل منتقل شده و باید از طریق کتاب هم گسترش پیدا کند.

نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه در این زمان کتابخانه ها در همه نقاط اهواز گسترش یافته، تصریح کرد: یکی از اهداف مسئولان باید توسعه کتابخانه ها باشد؛ فرهنگ اقوام استان باید به سایر استان ها و حتی خارج از کشور معرفی شود؛ یکی از روش های معرفی استان به سایر مناطق، کتاب است.

الباجی در پایان عنوان کرد: کتابخوانی ضرورت وضعیت فعلی جامعه است. متاسفانه جوانان با توجه به بیکاری در جامعه به طور طبیعی حوصله کتاب خواندن و مطالعه را ندارند، اما توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد.