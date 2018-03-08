دریاچه ارومیه تا ۱۲ سال آینده به تراز اکولوژیک خود برمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش منطقهای تغییرات اقلیمی در جمع خبرنگاران، به شرایط نامطلوب آب در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: متأسفانه این استان مشکل آب دارد و تصمیماتی در رابطه با اصفهان اتخاذشده تا مصرف آب بهمرور کم و کشت گلخانهای جایگزین شود.
وی اظهار کرد: تمهیداتی در خصوص کمآبی استان اصفهان اندیشیده شده که به استان ابلاغ شد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در جلسه اخیر دولت تشکیل کارگروهی در رابطه با سازگاری برای کمآبی و خشکی کشور تصویب شد تا در آینده با خسارتهای تغییر اقلیم مواجه نشویم و خدمات را هماهنگ با شرایط کنیم.
کلانتری تأکید کرد: برای مقابله با کم آبی برای سال آبی بعد مقرراتی تصویبشده و برای ارتقای بهرهوری آب و ممنوعیت کشت برنج خارج از شمال کشور تصمیماتی اتخاذشده است چراکه باید خودمان را با تغییر اقلیم هماهنگ کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تغییر اقلیم مشکلات جدی برای محیطزیست به وجود آورده و باید در مقابل آن خودمان را سازگار کنیم.
کلانتری از بازگشت دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک خود تا ۱۲ سال آینده خبر داد و گفت: دریاچه ارومیه وضعیت بدی ندارد و سطح آب دریاچه ۵ سانتیمتر بالاتر از سال قبل است و اگر سالی ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه کنیم جای این امیدواری است که تا ۱۲ سال آینده دریاچه به تراز اکولوژیک برگردد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه حفاظت از محیطبانها یک اصل مهم در برنامه های سازمان محیط است، افزود: «لایحه حمایت از محیطبانان و جنگل بانان» در مجلس در دست بررسی است.
کلانتری افزود: در حال حاضر جلیقههای ضد گلوله بین محیطبانهای سراسرکشور در حال توزیع است.
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