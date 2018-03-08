۷۰ درصد تولید گوشت مرغ سمنان مازاد بر نیاز استان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاهحسینی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه ۷۰ درصد مرغ استان مازاد بر نیاز بوده و صادر میشود، تأکید کرد: در سال جاری ۲۵ میلیون و ۶۴۴هزار قطعه مرغ شامل ۵۵هزار و ۱۶۰ تن گوشت مرغ تولیدشده است.
وی افزود: این میزان تولید مرغ همچنان ادامه داشته و تا پایان سال جاری ممکن است از مرز ۵۶ هزار تن نیز عبور کند.
معاون جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: پیشبینی میشود در سال آتی تولید گوشت مرغ در استان با سه درصد افزایش به ۵۶ هزار و ۸۰۰ تن برسد که امکان خوبی برای صادرات تولیدات به سایر استانهای منطقه شامل تهران و کرج را فراهم میکند.
شاهحسینی تهران را عمده بازار گوشت مرغ تولیدی استان دانست و تأکید کرد: جهاد کشاورزی در سال آتی برنامه افزایش تولید گوشت مرغ را پیگیری می کند.
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