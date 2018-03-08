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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان:

۷۰ درصد تولید گوشت مرغ سمنان مازاد بر نیاز استان است

۷۰ درصد تولید گوشت مرغ سمنان مازاد بر نیاز استان است

سمنان - معاون بهبود تولیدات جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه در سال جاری ۵۰هزار تن گوشت مرغ در استان تولیدشده است، گفت: ۷۰ درصد این میزان مازاد بر نیاز استان و صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه‌حسینی بعدازظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه ۷۰ درصد مرغ استان مازاد بر نیاز بوده و صادر می‌شود، تأکید کرد: در سال جاری ۲۵ میلیون و ۶۴۴هزار قطعه مرغ شامل ۵۵هزار و ۱۶۰ تن گوشت مرغ تولیدشده است.

وی افزود: این میزان تولید مرغ همچنان ادامه داشته و تا پایان سال جاری ممکن است از مرز ۵۶ هزار تن نیز عبور کند.

معاون جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال آتی تولید گوشت مرغ در استان با سه درصد افزایش به ۵۶ هزار و ۸۰۰ تن برسد که امکان خوبی برای صادرات تولیدات به سایر استان‌های منطقه شامل تهران و کرج را فراهم می‌کند.

شاه‌حسینی تهران را عمده بازار گوشت مرغ تولیدی استان دانست و تأکید کرد: جهاد کشاورزی در سال آتی برنامه افزایش تولید گوشت مرغ را پیگیری می کند.

کد مطلب 4246958

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