دادگاهی در ترکیه ۲۵ روزنامه نگار را به حبس محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک دادگاه در ترکیه روز پنج شنبه ۲۵ روزنامه نگار را به اتهام کمک و حمایت از شبکه ای که دولت ترکیه آن را به سازماندهی کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ متهم می کند، به حبس محکوم کرد.

خبرگزاری دولتی «آناتولی» ترکیه گزارش داد که «مورات آکسوی» روزنامه نگار برجسته ترکیه ای به اتهام کمک و حمایت از یک سازمان تروریستی بدون عضویت در آن به ۲۵ ماه حبس و «آتیلا تاس» خواننده پاپ و مقاله نویس نیز با اتهاماتی مشابه به ۳۷ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش آناتولی، ۱۱ گزارشگر نیز به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی مسلح به ۶ سال و سه ماه حبس و ۱۲ تن دیگر نیز با اتهاماتی مشابه به ۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شدند.

تنها یک تن از خوانده ها از اتهامات وارده تبرئه شد.

اکثر این گزارشگران برای نشریاتی فعالیت می کردند که دولت ترکیه آنها را به اتهام ارتباط با شبکه «فتح الله گولن»- روحانی مسلمان ساکن آمریکا- به تعطیلی کشاند.

افزون بر این، مقامات ترکیه ۳۲ عضو ارتش این کشور را به ظن ارتباط با شبکه گولن برای اجرای عملیاتی متمرکز در استان «تکیرداغ» بازداشت کرده اند.

گفتنی است که از زمان کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۶ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه روانه زندان و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مشاغل خود اخراج شده و یا فعالیت آنها به حالت تعلیق در آمده است.

منتقدان می گویند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از این کودتای نافرجام به عنوان دستاویزی برای سرکوب مخالفان استفاده می کند. دولت ترکیه نیز مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی فراروی این کشور، اتخاذ تدابیر سختگیرانه ضروری است.