ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی دو بر دو استقلال برابر العین گفت: دیدار پربرخورد، حساس و پرگلی را شاهد بودیم. به استقلال و هوادارانش تبریک می گویم. این تیم مدتهاست که با ارائه بازی های زیبا، نتایج قابل قبولی هم کسب می کند. همه دیدند استقلال برتری تاکتیکی نسبت به العین داشت و توانست یک بازی خوب را از خود به نمایش بگذارد.

مربی پیشین استقلال خاطرنشان کرد: تنها ایراد این دیدار قضاوت داور مالزیایی بود که متأسفانه بسیار ضعیف عمل و دو پنالتی بی دلیل را به العین تقدیم کرد.

وی تصریح کرد: به نظر من از نظر فنی نمره استقلال عالی بود. حضور ووریا غفوری آماده و ارسال های دقیق او فضا را برای العین تنگ کرده بود. البته آبی پوشان یک مقدار هم به دلیل شرایط آب و هوایی و رطوبت در نیمه اول کمی دچار مشکل شدند اما رفته رفته نبض بازی را در اختیار گرفته و بر بازی مسلط شدند.

عالمی در خصوص عملکرد بازیکنان هم گفت: فکر می کنم از دروازه شروع کنیم حسینی عملکرد قابل قبولی داشت توانست یک ضربه پنالتی و ریباند را مهار کرده و در چندین مورد دیگر اجازه گل زنی به حریف اماراتی را ندهد. در خط دفاع هم عملکرد خوبی داشتیم، کمتر اشتباه کردیم و تنها در یک مورد که گل اول العین شکل گرفت دچار اشتباه شدیم اما در مجموع خط دفاع استقلال روز خوبی را پشت سر گذاشت.

پیشکسوت استقلال در خصوص خط هافبک استقلال هم اظهار داشت: این روزها هافبک های استقلال در اوج آمادگی هستند و مقابل العین هم عملکرد قابل قبولی داشتند. نورافکن هم نقش خوبی در این دیدار داشت و چندین بار پاس های خوبی را برای تک مهاجم استقلال ارسال کرد و در مجموع عملکرد او هم قابل قبول بود. فرشید اسماعیلی و باقری هم با جنگندگی و دوندگی زیادی که داشتند توانستند در این دیدار موثر واقع شوند.

عالمی درباره عملکرد سرمربی استقلال در لیگ قهرمانان هم گفت: شفر توانایی های خود را نشان داده و معتقدم اگر فصل آینده هم قرارداد او تمدید و در کنار استقلال باشد می تواند با جذب بازیکنان خوب و حفظ نفراتی که در حال حاضر هستند، یک تیم پرقدرت را برای لیگ بعد آماده کند.

در خصوص دیدار برگشت دو تیم که دوشنبه برگزار خواهد شد تصریح کرد: این دیدار بسیار تماشایی خواهد بود و استقلال می تواند العین را شکست دهد. بازیکنان ما با تمام وجود به میدان خواهند رفت و در کنار هوادارانشان که حس بردن را به آنها القاء می کنند می توانند العین را شکست داده و صعود خود را به دور بعد حتمی کنند.

پیشکسوت استقلال ادامه داد: هر دو تیم شناخت کافی نسبت به هم دارند و مطمئناً با شناختی که از هم دارند، به دنبال این هستند تا به نقاط ضعف هم حمله برده واز آن برای پیروزی استفاده کنند.