به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده انتخاب اعضای هیات مدیره بیمه سرمد با حضور حداکثری سهامداران ، روز چهارشنبه 16/12/96 برگزار شد که در این جلسه اکثریت اعضای هیات مدیره پیشین، ابقا شدند.

بر این اساس، آقایان مقدسی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری خوارزمی، حسینی به نمایندگی از گروه مالی صادرات، کاتب به نمایندگی از آرمان‌اندیشان رستاک و علیپور به نمایندگی از سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان اعضای هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.

ثبات مدیریتی در بیمه سرمد با وجود تغییرات مدیریتی در راس بانک صادرات به عنوان سهام دار عمده نشان از عملکرد مطلوب تیم مدیریتی بیمه سرمد دارد که در سال گذشته موفق به افزایش قابل توجه پرتفوی و رشد سهام سهامداران شد و همچنین توجه ویژه مدیر عامل جدید بانک صادرات ایران، آقای صیدی به شایسته‌سالاری، جوان‌گرایی و ارتقای شغلی کارکنان موجب ابقای اعضای هیات مدیره شرکت سرمد شد.

در همین راستا سید روح‌الله علیپور، معاون مالی و اداری این شرکت به نمایندگی از سرمایه‌گذاری غدیر در ساختار هیات مدیره بیمه سرمد جایگزین آقای دلفراز عضو هیات مدیره و مدیر عامل سابق این بیمه شد.

این نخستین بار است که یک نفر از بدنه شرکت در این جایگاه قرار گرفته است.

پس از پایان جلسه مجمع، طی نشست اعضای هیات مدیره، مجددا پرویز مقدسی به عنوان رییس هیات مدیره و مجتبی کاتب به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. دراین جلسه رشد پرتفوی قابل توجه سرمد و اعتماد بانک به تیم مدیریتی سرمد به عنوان مهمترین عوامل موفقیت این شرکت عنوان شد.