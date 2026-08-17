چهار محور توسعه کارخانه سیمان یاسوج احصا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر دوشنبه با حضور عیسی شهامت معاون عمرانی، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، علیرضا رحمانی مشاور و رئیس حوزه استاندار در بازدید از کارخانه سیمان یاسوج، اظهار داشت: در هفته دولت میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم بود و به منظور بهرهمندی حداکثری از حضور وزیر، پیشنهادات استان احصا و تدوین شده است.
وی با اشاره به حضور معاونان وزیر و رؤسای سازمانهای تابعه در این سفر، افزود: کارخانه سیمان یاسوج از جمله واحدهای زیرمجموعه سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی است که این بازدید با هدف بررسی امکانات و احصای نیازمندیهای این واحد در راستای توسعه، بهبود تولید و افزایش ظرفیت آن است.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: چهار محور پیشنهادی استان برای کارخانه سیمان یاسوج را افزایش ظرفیت تولید از ۷۰۰ تن به ۹۵۰ تن در روز و نصب یک آسیاب ۷۰ تنی در کنار ظرفیت موجود عنوان کرد.
وی بیان کرد: تأمین اعتبار برای احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱.۸ مگاوات و اختصاص زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع برای احداث مجموعه ساختمانهای اسکان نیروهای کارگری چهار مبحث کارخانه سیمان برای ارائه در سفر است.
عسکری تصریح کرد: این چهار پیشنهاد در قالب نامههای مکتوب به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است تا در سفر هفته دولت به استان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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